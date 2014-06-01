Где находят применение браслеты с RFID-технологией?

Виниловые и силиконовые браслеты с логотипом - практичный, многофункциональный, удобный и доступный элемент контроля посетителей, идентификации гостей, контроля доступа, который имеет широкую сферу применения.

Сегодня контрольные браслеты и ленты для бейджа находят применение в бассейнах, тренажёрных залах, образовательных учреждениях, медицинских клиниках, спа центрах, а возможности их использования с каждым годом только расширяются.

Особенности применения одноразовых RFID-браслетов

Браслеты с qr кодом или радиочастотной меткой используются для контроля доступа посетителей в заведения и на закрытые мероприятия. Главное преимущество одноразовых браслетов на руку - защита от повторного использования и проникновения на мероприятия или в заведения посторонних лиц. Браслет невозможно снять с запястья, поскольку его крепление выполняется одноразовым фиксатором.

При повреждении застёжки или клеевого соединения браслет безвозвратно повреждается, его внешний вид и целостность восстановить невозможно. Владелец браслета не имеет возможности использовать его второй раз или передать другому человеку.

Браслеты с радиочастотными метками простые в использовании, комфортные и безопасные. Они производятся из качественных материалов - медицинского силикона, многослойного винила, прорезиненного бумажного полотна Тайвек.

Браслеты обладают устойчивостью к перепадам температур, действию влаги и атмосферных осадков, что расширяет их назначение и сферу применения. Браслеты могут эксплуатироваться в любых условиях.

На поверхности одноразовых браслетов доступна электронная или графическая персонализация. Печать на браслеты наносится методами шелкографии, сублимации, роторной или флексопечати. RFID-технологии реализуется при помощи установки электронного чипа, который можно закодировать и добавить в общую базу данных.

На одноразовые или многоразовые контрольные браслеты устанавливается сверхпрочный чип, который располагается в специальном герметичном кармане и покрывается защитным лаком. Его невозможно случайно повредить, даже при механическом воздействии, он стабильно работает в условиях перепадов температур и повышенной влажности.

Благодаря своей практичности и многофункциональности браслеты с радиочастотными метками находят применение в разных сферах деятельности:

При проведении массовых мероприятий;

На клубных вечеринках;

В отелях и гостиницах.

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