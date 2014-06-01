Свойства и сфера применения полиэтиленовых перчаток

Перчатки полиэтиленовые одноразовые находят применение в медицине и быту, их популярность и востребованность на рынке обусловлена низкой стоимостью и доступностью. Перчатки из полиэтилена не являются стерильными, они производятся ограниченного размерного ряда одинаковыми как для правой, так и для левой руки.

Преимущества и характеристики

Полиэтиленовые перчатки имеют ряд недостатков, перечислим их:

Недостаточное облегание рук и пальцев. Полиэтилен не имеет хорошей эластичности и мягкости, в отличие от латексных и силиконовых перчатки не облегают руки, поэтому они менее комфортны при ношении и использовании. Перчатки из полиэтилена изготавливают обычно одного размера, что вызывает трудности с их выбором;

Низкая прочность. Полиэтилен не устойчив к механическому повреждению и разрыву, а также не обладает долгим сроком службы;

Не высокая тактильная чувствительность. Полиэтиленовая плёнка является тонким материалом, она недостаточно плотно прилегает к рукам и пальцам, поэтому при работе пальцы рук не имеют достаточной чувствительности. Такие перчатки не подходят для использования при выполнении сложных хирургических операций или косметологических процедур.

Эти особенности и недостатки обуславливает ограниченное назначение перчаток.

Какие сферы применения имеют перчатки?

Перчатки из полиэтилена, как и ПЭТ бутылки 5л, производятся разной длины, толщины, оттенка, текстуры поверхности, а также размера. Стандартные перчатки выпускаются в трёх размерах - S, M и L. По текстуре они бывают гладкими или с перфорацией, облегчающей выполнение длительных или сложных манипуляций.

Перчатки находят применение в разных сферах:

Медицина. При проведении осмотра пациентов и при работе в пищевом блоке. Перчатки используются для мытья посуды и при приготовлении пищи;

Клининговые предприятия - для уборки хозяйственных помещений, при использовании химических веществ и сильнодействующих чистящих средств;

Предприятия общественного питания - для предупреждения контакта рук с продуктами питания;

Косметологические центры и салоны красоты;

Бытовые цели - для окрашивания волос, минимизации контакта рук с химическими составами.

Предприятия выпускают не только упаковочные материалы разного типа и одноразовые полиэтиленовые перчатки, но также предлагают широкий ассортимент сопутствующих товаров, в том числе купить антисептик, ПЭТ бутыли и одноразовую посуду.

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