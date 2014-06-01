Изготовление фасовочных пакетов

Продукты питания и товары в супермаркетах и промтоварных магазинах реализуются на развес. К ним относятся фрукты и овощи, конфеты, мясо и рыба, замороженные овощи. Для их фасовки используются специальные упаковочные материалы, способные сохранить их вкусовые характеристики и защитить от неблагоприятного внешнего воздействия.

Пакеты для фасовки имеют широкую сферу применения и различное назначение. Они изготавливаются, как и мешки для мусора, — в рулонах или пластах. Устанавливаются в зоне размещения касс и штучной продукции. Покупатели имеют возможность самостоятельно оторвать пакет по линии перфорации и упаковать необходимое количество продукта.

Особенности, характеристики и процесс производства

Пакеты изготавливаются из разного сырья - полиэтилена высокого и низкого давления. Упаковочная продукция первого типа имеет высокую плотность, при этом она мягкая на ощупь. Пакеты второго типа обладают меньшей толщиной, а также отличаются характерным шуршанием. Для увеличения объема и вместительности пакеты дополнительно оснащаются боковой складкой.

На поверхности изделия может быть нанесён логотип компании или любая другая информация, что дает возможность использовать пакет в качестве эффективного рекламного носителя. Изображение, надпись или рисунок наносятся методом флексопечати.

Фасовочные пакеты, как и другая упаковочная продукция, производятся на специальном оборудовании - экструдере. Полиэтиленовые гранулы плавятся при высокой температуре и превращаются в вязкую однородную массу. Полученное сырье является будущей плёнкой, толщина которой определяется настройками оборудования.

На первом этапе производства выдувается рукав из полиэтиленового сырья, далее он охлаждается и нарезается. Полученный упаковочный материал сматывается в рулоны и отправляется на печать. Для придания пакетам определённых характеристик в полимерное сырье добавляются различные компоненты.

На втором этапе изготовления фасовочных пакетов на их поверхность наносится изображение при помощи флексографического оборудования. Формы с печатными элементами располагаются на цилиндрах.

Все этапы производства полиэтиленовых упаковочных материалов и ПЭТ бутылей контролируются оборудованием, что помогает избежать появления производственного брака, минимизировать возможные дефекты и получить качественную готовую продукцию.

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