Бюро Оклейки – детейлинг центр №1 в Москве

Кто бы что ни говорил, но оклейка винилом – это единственный бюджетный метод рестайлинга, защиты кузова авто. Такой полимер устойчив к механическим воздействиям (выдержит удар небольшого камня или веток), легко демонтируется без вреда для ЛКП.

А из-за большого выбора пленки можно добиться матового, эффекта хамелеона с переливами оттенков или оклеить отдельные элементы кузова винилом с текстурой под карбон или кожу.

Результат зависит и от качества самой пленки (показателей пластичности, толщины клеевого слоя), и от соблюдения технологии установки. Поэтому найти хорошую фирму – та еще задача.

Гаражные мастерские можно отметать сразу – экономия в 4-5 тысяч рублей по цене несравнима с расходами на восстановление ЛКП (бывает, что при демонтаже винил снимается вместе с краской).

Компания Бюро Оклейки – это большой (более 500 оттенков) выбор оригинальных пленок, честная гарантия и прозрачные условия сотрудничества. Здесь работают мастера своего дела - от дизайнеров, до оклейщиков.

Преимущества

чистые боксы, профессиональное оборудование;

стаж мастеров-оклейщиков не менее 7 лет – ошибки, связанные с нарушением технологии установки исключены;

услуги брендирования любого транспорта (от легковых автомобилей, до грузовых фургонов, спецтехники, до катеров и пассажирских автобусов) – с разработкой макета или по эскизу клиента;

визуализация результата – можно оценить заранее, как будет выглядеть автомобиль после оклейки.

Компания работает по договору, в котором указывается итоговая цена и сроки. То есть риск, что в смету добавят по факту не сделанную работу или затянут оклейку на 5 дней вместо обещанных 2, нет. Последний пункт важен для организаций – простой той же строительной техники обходится владельцу в приличную сумму.

Почему лучше не экономить

Причин несколько. Первая – срок эксплуатации зависит от качества винила. Дешевые китайские пленки плотные, с низкой растяжимостью и адгезией. То есть при усадке, полимер даст явную шагрень, а из-за низкого качества клеевого слоя, винил начнет отслаиваться на стыках.

Вторая – если на поверхности останутся частички пыли, они будут хорошо заметны на покрытии, особенно глянцевом (никакая прикатка такой дефект не исправит). Поэтому в крупных детейлингах установку пленки проводят в чистых боксах.

Третье – если поврежденные участки кузова шлифовали, покрывали грунтовкой, то ставить пленку можно только после высыхания состава. На это уходит (зависит от температуры) от 3 до 12 часов. Если клеить раньше, то при демонтаже, вместе с покрытием сойдет и часть родной краски.

Срок службы винила и так небольшой, всего 3-5 лет. А при использовании дешевых материалов, нарушении технологии установки – сокращается до пары месяцев (в лучшем случае) или до первой мойки керхером.

Так что лучше не рисковать и отдавать свой автомобиль только в официальные сервисы. По деньгам выйдет больше, зато не придется тратиться на переклейку или восстановление ЛКП.

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