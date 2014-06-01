Свекла и все секреты ее выращивания

В этой статье мы собрали максимально все полезные советы по выращиванию, удобрению и поливу такой культуры как свекла. Воспользовавшись приведённым здесь советами вы вырастите сладкую свёклу в большом количестве.

Это корнеплодное растение, которое растёт два года. Оно состоит из трех частей:

Головка, на которой растут листья. Шейка, без каких-либо листьев и корней. Центральный корень, на котором сосредоточено множество корешков.

Дабы все эти части развивались полноценно, стоит не только задаться вопросом подкормок и полива, но и правильно подобрать площадь, на которой они растут. Если площадь небольшая, то плоды будут мелкие, а ботва будет редкая. Свекла прекрасно переносит холода. Для ее развития ей достаточно от двух до пяти градусов тепла. Она растёт даже в лёгкие заморозки, до минус двух градусов. При таких невысоких температурах даже семена в земле не погибнут, единственный момент, что если это будет очень длинный период, то скорее всего сформируются цветушные растения. Растения, которые цвели, дают неполноценные и волокнистые корнеплоды. Самой приемлемой температурой для выращивания считается от +15 до +24 градусов. Свекла очень светолюбива, чем больше света она будет получать, тем краснее вырастут ее плоды. Полив свёклы.

В процессе созревания эти корнеплоды очень любят полив. Нужно обеспечить их частым поливом. За месяц до сбора урожая полив нужно полностью прекратить, либо совершать его крайне редко, так как частый полив для созревших корнеплодов чреват риском появления заболеваний. К тому же, плохо отразится после уборки, на свойствах свёклы храниться зимой.

Подкормка корнеплодов.

Было отмечено, что при удобрении перепревшим перегноем результаты урожайности были очень высоки. А вот подкормка свежим удобрением снижает устойчивость овоща к заболеваниям.

При прорастании семян проводите подкормку азотным удобрением. Поливая побеги, старайтесь не попадать на молодые листочки. Вместе с этим можно удобрить двойным суперфосфатом — это ускорит процесс развития корневой системы.

Важно! Подкормка почвы фосфором эффективна только при температурах выше 14 градусов, при низких, он попросту не усвоится и эта процедура окажется малоэффективной.

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