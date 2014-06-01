Как использовать сверлильный станок

Сверлильный станок бывает разных форм и размеров, от небольших ручных дрелей до настольных и, наконец, напольных моделей. Они могут выполнять операции, отличные от сверления, такие как зенкование, зенкование, развертывание и нарезание резьбы в больших или малых отверстиях. Поскольку сверлильные станки могут выполнять все эти операции, в этой главе также будут рассмотрены типы сверл, а также формулы и формулы для настройки каждой операции.

Безопасность играет решающую роль в любой работе с силовым оборудованием. В этой главе будут рассмотрены процедуры обслуживания, технического обслуживания и настройки работы, правильные методы выбора инструментов и удерживающие устройства для работы, позволяющие безопасно выполнять работу, не причиняя вреда оборудованию, себе или кому-либо поблизости.

Сверлильный станок, называемый сверлильным прессом, используется для вырезания отверстий в металле, дереве или других материалах или сквозь них . В сверлильных станках используется сверлильный инструмент с режущей кромкой на острие. Этот режущий инструмент удерживается в сверлильном станке патроном или конусом Морзе и вращается и подается в работу с переменной скоростью. Сверлильные станки могут использоваться для выполнения других операций. Они могут выполнять зенкование, растачивание, зенкование, торцевание, развертывание и нарезание резьбы. Операторы буровых станков должны знать, как настроить работу, установить скорость и подачу, а также обеспечить подачу СОЖ для получения приемлемого готового продукта. Размер или производительность сверлильного станка обычно определяется самой большой частью заготовки, которую можно просверлить по центру. Например, 15-дюймовый сверлильный станок может центрировать заготовку диаметром 30 дюймов.Другие способы определения размера сверлильного станка - это наибольшее отверстие, которое можно просверлить, расстояние между шпинделем и колонной и расстояние по вертикали между рабочим столом и шпинделем.

Все сверлильные станки имеют следующие конструктивные характеристики : шпиндель. рукав или перо. колонна, головка, рабочий стол и основание.

Шпиндель удерживает сверло или режущие инструменты и вращается в фиксированном положении в втулке. В большинстве сверлильных станков шпиндель расположен вертикально, а работа поддерживается на горизонтальном столе.

Узел втулки или пиноли не вращается, но может скользить в подшипнике в направлении, параллельном его оси. Когда втулка, несущая шпиндель с режущим инструментом, опускается, режущий инструмент подается в работу, а когда он перемещается вверх, режущий инструмент выводится из работы. Давление подачи, прикладываемое к втулке вручную или силой, заставляет вращающееся сверло врезаться в работу на несколько тысячных дюйма за оборот.

Колонна большинства сверлильных станков круглая, прочная и прочная. Колонна поддерживает головку и узел втулки или пиноли.

Головка сверлильного станка состоит из втулки, шпинделя, электродвигателя и механизма подачи. Головка прикручена к колонке.

Рабочий стол поддерживается на кронштейне, прикрепленном к колонне. Рабочий стол можно отрегулировать по вертикали для работы на разной высоте. или его можно полностью повернуть в сторону. Его можно наклонять до 90 ° в любом направлении, чтобы можно было просверлить длинные детали или сверлить под углом.

Основание сверлильного станка поддерживает всю машину и, будучи прикрепленным к полу, обеспечивает работу без вибрации и лучшую точность обработки. Верх основания похож на рабочий стол и может быть оборудован Т-образными пазами для монтажных работ, слишком больших для стола.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...