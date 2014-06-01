Сфера применения бетона М350

Практически на каждой строительной площадке в настоящее время используется бетон с подходящими техническими характеристиками. Его применяют при выполнении различных видов работ. Стоит разобраться с отличительными характеристиками марки М350, чтобы определиться с возможностью и экономической целесообразностью использования в каждом конкретном случае.

Технические характеристики

Бетон марки М350 востребован при возведении строений профессиональными бригадами и частными застройщиками. Его используются при выполнении многих работ из-за:

Прочности. Относится к классу В25. Сформированная с его помощью конструкция в процессе эксплуатации способна выдержать нагрузку 25 МПа без появления каких-либо механических дефектов. Такие прочностные показатели достигаются за счет введения в приготавливаемый бетон достаточного количества цемента.

Пластичности. Данный параметр соответствует П2 – П4. Это достигается путем введения в раствор специальных добавок.

Плотности. Согласно нормативным документам данный показатель имеет значение порядка 2200 – 2400 кг на куб. Значение варьируется в указанном диапазоне за счет введения в бетон добавок различного фракционного состава.

Морозоустойчивости. Для объектов, эксплуатируемых в различных регионах, требования к данному параметру отличаются. Однако в самом общем случае готовая конструкция способна выдержать до 200 циклов замораживания и оттаивания, так как показатель морозоустойчивости бетона марки М350 равен F200. Для большинства объектов промышленного и гражданского строительства данный параметр является достаточным, что делает целесообразным использование смеси при выполнении работ.

Заявленные технические характеристики производители смогли обеспечить за счет тщательного подбора состава и соотношения компонентов. Бетон содержит:

цемент М400 и выше;

наполнители, в качестве которых чаще всего выступает песок и щебень;

воду;

присадки, обеспечивающие нужные свойства.

Самыми распространенными присадками являются пластификаторы. Однако возможно введение специальных веществ, благодаря которым упрощается процесс застывания залитого раствора при низкой температуре.

Сфера применения

Качественный бетон М350 получил широкое распространение. Его используют повсеместно при возведении жилых и промышленных объектов в различных регионах. Это подходящий материал для формирования:

ленточного фундамента;

монолитной стены;

опорных элементов свай;

ЖБИ различной формы и назначения;

дорожного покрытия.

Из такого бетона часто изготавливаются ответственные конструкции, эксплуатируемые в особых условиях. Благодаря техническим характеристикам используемого материала они хорошо сопротивляются высоким нагрузкам, сохраняя свою целостность и свойства. Главное, чтобы смесь соответствовала нормативным требованиям и была соблюдена технология заливки раствора.

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