Как регулировать межкомнатные двери?

Межкомнатные двери устанавливаются на завершающем этапе ремонта. Они делают интерьер законченным, разделяют пространство на отдельные помещения и украшают квартиру. Хозяева их открывают и закрывают много раз в день, поэтому важно, чтобы все части системы работали безупречно. Иногда детали необходимо регулировать, чтобы полотно приняло нормальное положение, а механизмы работали правильно.

Признаки неполадок

Регулировку межкомнатной двери необходимо выполнить при обнаружении следующих признаков неисправности:

Полотно при открывании задевает напольное покрытие. Это ежедневно создаёт неудобства и приводит к появлению царапин рядом с проходом.

Неплотное прилегание полотна к коробке. Ухудшается звукоизоляция, создаётся сквозняк в помещениях.

Видимый перекос полотна. Межкомнатная дверь выглядит неаккуратно, её вид портит интерьер комнаты.

Трудность или невозможность полного закрывания. Это происходит не только из-за перекоса коробки и полотна, но и при разбухании элементов.

Скрип. Не только раздражает слух, но и говорит о высокой нагрузке на петли, что может быстро привести к их износу.

Заедание замков. Иногда для закрывания необходимо слегка подвинуть межкомнатную дверь — это неудобно и в итоге приводит к появлению грязи от постоянного касания и износу рабочих органов замка.

Все эти проблемы поможет решить регулировка положения петель. Хозяева могут самостоятельно выполнить работу или обратиться к специалистам. В первом случае не придется долго ждать их визита и тратить деньги на оплату их труда, а во втором они точно сделают все правильно и дадут гарантию на свою работу.

Алгоритм

Регулировка межкомнатной двери выполняется путем изменения положения полотна в результате подтягивания специальных болтов на петлях. Работа выполняется следующим образом:

Проверяется вертикаль. С помощью строительного уровня или отвеса необходимо убедиться, что части конструкции установлены строго перпендикулярно полу или выяснить, в какую сторону они отклонены.

Находятся места неплотного прилегания межкомнатной двери. Можно сделать это с помощью листа бумаги, который будет свободно проходить сквозь щель.

Регулировка полотна путем подтягивания петель.

После завершения работ необходимо проверить правильность открывания и закрывания. В первую очередь мастер убеждается в плавности хода и отсутствии скрипа, проверяет положение межкомнатной двери в пространстве. После этого необходимо открыть полотно на 45° и оставить его в покое. Оно не должно самопроизвольно двигаться.

Сейчас практически всегда установкой дверей в Нижнем Новгороде занимаются специалисты. Они работают как с межкомнатными, так и с входными конструкциями. После профессионального монтажа регулировка не потребуется в течение длительного времени.

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