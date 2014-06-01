  • » » Как регулировать межкомнатные двери?

      • Как регулировать межкомнатные двери?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 16:47
      (голосов: 0)

      Межкомнатные двери устанавливаются на завершающем этапе ремонта. Они делают интерьер законченным, разделяют пространство на отдельные помещения и украшают квартиру. Хозяева их открывают и закрывают много раз в день, поэтому важно, чтобы все части системы работали безупречно. Иногда детали необходимо регулировать, чтобы полотно приняло нормальное положение, а механизмы работали правильно.

      Признаки неполадок

      Регулировку межкомнатной двери необходимо выполнить при обнаружении следующих признаков неисправности:

      • Полотно при открывании задевает напольное покрытие. Это ежедневно создаёт неудобства и приводит к появлению царапин рядом с проходом.
      • Неплотное прилегание полотна к коробке. Ухудшается звукоизоляция, создаётся сквозняк в помещениях.
      • Видимый перекос полотна. Межкомнатная дверь выглядит неаккуратно, её вид портит интерьер комнаты.
      • Трудность или невозможность полного закрывания. Это происходит не только из-за перекоса коробки и полотна, но и при разбухании элементов.
      • Скрип. Не только раздражает слух, но и говорит о высокой нагрузке на петли, что может быстро привести к их износу.
      • Заедание замков. Иногда для закрывания необходимо слегка подвинуть межкомнатную дверь — это неудобно и в итоге приводит к появлению грязи от постоянного касания и износу рабочих органов замка.

      Все эти проблемы поможет решить регулировка положения петель. Хозяева могут самостоятельно выполнить работу или обратиться к специалистам. В первом случае не придется долго ждать их визита и тратить деньги на оплату их труда, а во втором они точно сделают все правильно и дадут гарантию на свою работу.

      Алгоритм

      Регулировка межкомнатной двери выполняется путем изменения положения полотна в результате подтягивания специальных болтов на петлях. Работа выполняется следующим образом:

      • Проверяется вертикаль. С помощью строительного уровня или отвеса необходимо убедиться, что части конструкции установлены строго перпендикулярно полу или выяснить, в какую сторону они отклонены.
      • Находятся места неплотного прилегания межкомнатной двери. Можно сделать это с помощью листа бумаги, который будет свободно проходить сквозь щель.
      • Регулировка полотна путем подтягивания петель.

      После завершения работ необходимо проверить правильность открывания и закрывания. В первую очередь мастер убеждается в плавности хода и отсутствии скрипа, проверяет положение межкомнатной двери в пространстве. После этого необходимо открыть полотно на 45° и оставить его в покое. Оно не должно самопроизвольно двигаться.

      Сейчас практически всегда установкой дверей в Нижнем Новгороде занимаются специалисты. Они работают как с межкомнатными, так и с входными конструкциями. После профессионального монтажа регулировка не потребуется в течение длительного времени.

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь