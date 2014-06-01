Как регулировать межкомнатные двери?

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Межкомнатные двери устанавливаются на завершающем этапе ремонта. Они делают интерьер законченным, разделяют пространство на отдельные помещения и украшают квартиру. Хозяева их открывают и закрывают много раз в день, поэтому важно, чтобы все части системы работали безупречно. Иногда детали необходимо регулировать, чтобы полотно приняло нормальное положение, а механизмы работали правильно.
Регулировку межкомнатной двери необходимо выполнить при обнаружении следующих признаков неисправности:
Все эти проблемы поможет решить регулировка положения петель. Хозяева могут самостоятельно выполнить работу или обратиться к специалистам. В первом случае не придется долго ждать их визита и тратить деньги на оплату их труда, а во втором они точно сделают все правильно и дадут гарантию на свою работу.
Регулировка межкомнатной двери выполняется путем изменения положения полотна в результате подтягивания специальных болтов на петлях. Работа выполняется следующим образом:
После завершения работ необходимо проверить правильность открывания и закрывания. В первую очередь мастер убеждается в плавности хода и отсутствии скрипа, проверяет положение межкомнатной двери в пространстве. После этого необходимо открыть полотно на 45° и оставить его в покое. Оно не должно самопроизвольно двигаться.
Сейчас практически всегда установкой дверей в Нижнем Новгороде занимаются специалисты. Они работают как с межкомнатными, так и с входными конструкциями. После профессионального монтажа регулировка не потребуется в течение длительного времени.