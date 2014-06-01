Для привлечения внимания к торговому объекту или офисному зданию производители используют различные способы. Широко распространены рекламные вывески различного размера и конфигурации. На https://www.hemulart.ru/reklamnye-vyveski.html размещено много информации по данному направлению. Предлагаем ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к подобным изделиям.

Основные требования

Чтобы рекламные вывески прослужили достаточно долго и эффективно справлялись с поставленной задачей, к качеству их изготовления и размещения предъявляются ряд требований:

лаконичное и яркое оформление, позволяющее привлечь к себе внимание проходящих мимо людей;

использование качественных материалов, способных выдержать неблагоприятное воздействие при размещении рекламных вывесок на улице;

соответствие оформления фирменному стилю, если таковой имеется у компании;

выбор геометрических параметров с учетом размеров других систем, размещенных на фасаде здания;

надежное соединение элементов для сохранения целостности конструкции даже при достаточно сильном ветре.

Монтаж рекламных вывесок должен выполняться в полном соответствии с установленными требованиями. Перед началом работ должно быть получено согласие владельцев недвижимости на установку системы, учтены требования ФАС и местной администрации. Для этого надо получить официальное письменное разрешение, а не руководствоваться только устными договоренностями.

Монтаж рекламных вывесок с подсветкой должен выполняться таким образом, чтобы исключить попадание прямых лучей в окна жилого здания, располагающегося напротив. Недопустимо использование мерцания и яркого свечения для привлечения внимания. Это может стать причиной жалоб жителей района.

Основные виды

Исполнение и место установки рекламных вывесок может существенно отличаться. В зависимости от конструктивных особенностей их принято делить на:

Световые фасадные, с помощью которых оформляется вход в магазин, ресторан или кафе. Благодаря подсветке такие конструкции хорошо заметны издалека, что особенно актуально в темное время суток или во время обильных осадков.

Крышные, монтируемые на крышах зданий. Такие рекламные вывески имеют значительные габариты и вес, что устанавливает жесткие требования к порядку изготовления и последующему монтажу.

Световые со светодиодной подсветкой, устанавливаемые внутри зданий. Могут иметь простую и сложную форму.

Несветовые фризы с различными вариантами оформления.

Накладные элементы.

При правильном выборе исполнения монтируемой системы реклама в Нижнем Новгороде работает достаточно эффективно. Красивые рекламные вывески привлекают внимание потенциальных покупателей и заказчиков. Все желающие без особых усилий находят месторасположение торгового объекта, здания, торговой площадки в черте города или офисного помещения внутри строения.

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