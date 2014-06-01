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      • Рекламные вывески

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 16:41
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      Для привлечения внимания к торговому объекту или офисному зданию производители используют различные способы. Широко распространены рекламные вывески различного размера и конфигурации. На https://www.hemulart.ru/reklamnye-vyveski.html размещено много информации по данному направлению. Предлагаем ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к подобным изделиям.

      Основные требования

      Чтобы рекламные вывески прослужили достаточно долго и эффективно справлялись с поставленной задачей, к качеству их изготовления и размещения предъявляются ряд требований:

      • лаконичное и яркое оформление, позволяющее привлечь к себе внимание проходящих мимо людей;
      • использование качественных материалов, способных выдержать неблагоприятное воздействие при размещении рекламных вывесок на улице;
      • соответствие оформления фирменному стилю, если таковой имеется у компании;
      • выбор геометрических параметров с учетом размеров других систем, размещенных на фасаде здания;
      • надежное соединение элементов для сохранения целостности конструкции даже при достаточно сильном ветре.

      Монтаж рекламных вывесок должен выполняться в полном соответствии с установленными требованиями. Перед началом работ должно быть получено согласие владельцев недвижимости на установку системы, учтены требования ФАС и местной администрации. Для этого надо получить официальное письменное разрешение, а не руководствоваться только устными договоренностями.

      Монтаж рекламных вывесок с подсветкой должен выполняться таким образом, чтобы исключить попадание прямых лучей в окна жилого здания, располагающегося напротив. Недопустимо использование мерцания и яркого свечения для привлечения внимания. Это может стать причиной жалоб жителей района.

      Основные виды

      Исполнение и место установки рекламных вывесок может существенно отличаться. В зависимости от конструктивных особенностей их принято делить на:

      • Световые фасадные, с помощью которых оформляется вход в магазин, ресторан или кафе. Благодаря подсветке такие конструкции хорошо заметны издалека, что особенно актуально в темное время суток или во время обильных осадков.
      • Крышные, монтируемые на крышах зданий. Такие рекламные вывески имеют значительные габариты и вес, что устанавливает жесткие требования к порядку изготовления и последующему монтажу.
      • Световые со светодиодной подсветкой, устанавливаемые внутри зданий. Могут иметь простую и сложную форму.
      • Несветовые фризы с различными вариантами оформления.
      • Накладные элементы.

      При правильном выборе исполнения монтируемой системы реклама в Нижнем Новгороде работает достаточно эффективно. Красивые рекламные вывески привлекают внимание потенциальных покупателей и заказчиков. Все желающие без особых усилий находят месторасположение торгового объекта, здания, торговой площадки в черте города или офисного помещения внутри строения.

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