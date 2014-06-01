Современный склад и складское оборудование

FreeSMI
Независимый новостной портал
Бесплатно - в Viber
В данной статье мы поговорим об организации работы склада. Современный склад невозможно представить без специальных технических приспособлений и средств, которые объединяют в специальную систему. Современный склад - это не только сложная система управления, но и совокупность специального оборудования. Оперативность и качество работы а также обработки грузов зависит от правильно подобранного складского оборудования.
Основным оборудованием на складах является роклы погрузчики тележки и другие и другое оборудование которые может облегчить труд человека и максимально его автоматизировать. Идеально, когда на складе используются автоматические системы управления и транспортировки грузов . Давайте рассмотрим складское оборудование более подробно
Штабелеруниверсальное оборудование которое используются для . Обордование сложное и дорогое , используется на сладах от 1000 кв. метров . На сегодняшний день на рынке следующие виды данного оборудования :
Из всех этих штабелеров можно выделить комбинированные ручные как наиболее эффективным сочетанием производительности , стоимости и функциональности.
Рокла - Гидравлическая тележка
Ручная тележка, она же рокла, это наиболее простая по конструкции и в использовании вещь, которую Вы найдете на любом мкладе . Основная задача данного оборудования - это перемещенияе продукции весом до трех тонн в пределах небольших расстояний . Кроме того рокла может производить небольшой 0и подъем груза, для отрыва его от пола на достаточную высоту для его перемещения, в среднем до 20 см ,За управление грузоподъемным механизмом в рокле отвечает специальная ручка,. Перемещается такая тележка вручную, регулирование траектории движения осуществляетс \я человеком, при помощью специальной ручки, которая имеет связь с передними колесами. Гидравлическая тележка очень популярный инструмент. В прикрепленном видео Вы можете узнать как правильно выбрать роклу для своего склада. По этой ссылке https://elektromotor.com.ua/g20173754-rokly Вы сможете найти большой выбор тележек. Это сайт компании Электромотор.