Современный склад и складское оборудование

В данной статье мы поговорим об организации работы склада. Современный склад невозможно представить без специальных технических приспособлений и средств, которые объединяют в специальную систему. Современный склад - это не только сложная система управления, но и совокупность специального оборудования. Оперативность и качество работы а также обработки грузов зависит от правильно подобранного складского оборудования.

Основным оборудованием на складах является роклы погрузчики тележки и другие и другое оборудование которые может облегчить труд человека и максимально его автоматизировать. Идеально, когда на складе используются автоматические системы управления и транспортировки грузов . Давайте рассмотрим складское оборудование более подробно

Штабелер - Складской погрузчик

Штабелеруниверсальное оборудование которое используются для . Обордование сложное и дорогое , используется на сладах от 1000 кв. метров . На сегодняшний день на рынке следующие виды данного оборудования :

ручные механические штабелеры, которые используют только силу человека- оператора.

комбинированные ручные с электроподъемным механизмом

Электрические самоходные модели , как элемент системы на автоматизированном сладе. Самоходные штабелеры рекомендуется применять на крупных складских хозяйствах где пресутствует большой грузооборот.

Из всех этих штабелеров можно выделить комбинированные ручные как наиболее эффективным сочетанием производительности , стоимости и функциональности.

Рокла - Гидравлическая тележка

Ручная тележка, она же рокла, это наиболее простая по конструкции и в использовании вещь, которую Вы найдете на любом мкладе . Основная задача данного оборудования - это перемещенияе продукции весом до трех тонн в пределах небольших расстояний . Кроме того рокла может производить небольшой 0и подъем груза, для отрыва его от пола на достаточную высоту для его перемещения, в среднем до 20 см ,За управление грузоподъемным механизмом в рокле отвечает специальная ручка,. Перемещается такая тележка вручную, регулирование траектории движения осуществляетс \я человеком, при помощью специальной ручки, которая имеет связь с передними колесами. Гидравлическая тележка очень популярный инструмент. В прикрепленном видео Вы можете узнать как правильно выбрать роклу для своего склада. По этой ссылке https://elektromotor.com.ua/g20173754-rokly Вы сможете найти большой выбор тележек. Это сайт компании Электромотор.

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