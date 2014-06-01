Почему Mercedes проиграл в Бахрейне

Гран-при Бахрейна получилась очень интригующей гонкой. Битва между Mercedes и Ferrari прошла на отличном уровне. Победителями на этот раз стали Феррари. Mercedes (http://www.mercedesman.ru/) получил множество различных оценок от аналитиков и фанатов, но ни один из них не был самым высоким.

Анализ нескольких важных элементов конкурса может ответить на многие вопросы.

Начало проблем для серебряных стрел было еще до начала соревнований.

Mercedes заявила, что генератор, с помощью которого накачивались шины автомобиля Валтери Ботаса, имел проблему на пусковой решетке еще до запуска автомобилей. «Наш генератор сломался на решетке радиатора, и мы не смогли установить правильное давление в шинах для Valteri. Автомобиль заводился с совершенно неправильным уровнем давления в шинах». - сказал Тото Вольф после гонки. Этим Mercedes попытался объяснить слабый темп великолепного старта с первой позиции Валтери Ботаса, возглавлявшего колонну. Неправильное давление привело к тому, что Ботас не смог добиться успеха перед Ferrari Себастьяна Феттеля и повлиял на его общую игру. Хорошая теория (хотя ответ на логичный вопрос, почему они не использовали один генератор для своих двух автомобилей - его не дали), но что они на самом деле пытались скрыть?

Сбоку версия Mercedes выглядит так, будто прошита белыми нитками. Даже если давление в шинах машины номер 77 в начале гонки было неправильным, значит, Боташ был не быстрее Феттеля на трассе, то почему после замены шин (с уже правильным давлением) на машине безопасности на 13-м круге Валтери Боташ не стал улучшать свой темп, но постепенно стал отставать от Феттеля. Замена шин автомобилей Феттеля и Ботаса произошла почти одновременно, и они использовали одни и те же смеси. Стратегия пересечения Ferrari на 11-м круге чуть не провалилась из-за машины службы безопасности, которая появилась двумя кругами позже. Но с другой стороны, стратегия «пересечений» Уолтера была безнадежной. Валтери положил «сверхмягкие» картинки в свою первую коробку и потерял не только шанс на первую, но и вторая позиция. Причем при абсолютно точно измеренном давлении в шинах...

Со своим первым комплектом шин финн возглавил колонну, хотя и с хрупким отрывом. Его отставание началось после того, как он поставил шины с правильным давлением. Но почему?

Во-первых, на протяжении большей части гонки темп Ботаса был не выше, чем у Феттеля. Вначале он был идентичен, в середине послабее, а в конце гонки был отчаянным, так как разница между ними превышала 20 секунд. Единственные более быстрые круги Боташа против Феттеля были незадолго до и во время второго визита немца в бокс... и это была машина той же команды, на которой Хэмилтон после середины дистанции (после второй смены) показал время примерно на 1-1,5 секунды лучше, чем у Феттеля и Ботаса. Видимо финский пилот совершенно некомпетентен? Или что-то еще?

Попытка Mercedes последовать стратегии неожиданного гонщика колонны Себастьяна Феттеля при смене шин Валтери была не просто ошибкой. Она сознательно ошибалась.

Назначение серебряных стрел было другим. Они хотели, чтобы не №77, а точнее пилот №2 в команде, боролся за победу в Бахрейне. Их целью в Бахрейне был шанс Льюиса Хэмилтона на победу, несмотря на худшую стартовую позицию. Стратегия с шинами Mercedes в гонке Хэмилтон была гораздо более правильной, тщательно продуманной после финала. На своей первой остановке британский гонщик получил более сложную смесь Pirelli, которая сделала Mercedes быстрее и конкурентоспособнее в длинной серии кругов.

Боташ был конкурентоспособным с Себастьяном Феттелем после своего визита в бокс с шинами «супер мягкие» ровно 7 кругов. Их время было в пределах 1,35 минуты на круге и ниже этого лимита, но на 23-м ресурсе красные шины на машине Mercedes начали заканчиваться. Время Боташа после критического седьмого круга с более мягким миксом начало сокращаться, в то время как Ferrari Феттеля чувствовала себя с ними отлично. Показатели красной машины на кругах после посещения бокса были отличными. За 15 кругов Феттель нацелился менее чем за 1,35 секунды. за тур и удалось добиться этого в 6 из них. В остальное же время его достижения не превышали 1,35,5-8 секунд. на тур. При этом у Botas было время более 1,36 (2 круга) и даже более 1,37 секунды. на тур.

На этом фоне производительность Хэмилтона на мягких шинах была исключительной. Шины обеспечивали водителю Mercedes более высокую скорость на гораздо более длительный период времени. Неслучайно за свою последнюю поездку Льюис получил, хотя и использовал, «желтые» шины, а не, казалось бы, более быстрые «сверхмягкие», что удивило самого пилота.

Печальная правда заключается в том, что Уолтер, как и все другие штурманы в истории Формулы 1, получит шанс на победу только после того, как действующий президент обеспечит титул чемпиона мира. Мы смотрели это раньше, посмотрим в будущем. В том, чтобы быть пилотом №2, нет ничего постыдного. Стоит помочь слабым. Когда помощь нужна более сильным, она не столь достойна, но обычно за нее хорошо платят.

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