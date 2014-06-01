Новый Toyota Yaris 2017

Toyota провела комплексную программу улучшений стоимостью 90 миллионов евро, чтобы продолжить успешную работу Yaris. Он предлагает покупателям новый стиль, обновленный диапазон уровней оснащения, улучшенную управляемость и безопасность, а также полностью новый высокопроизводительный 1,5-литровый бензиновый двигатель. В настоящее время ожидается, что рекордные продажи достигнут новых высот, поддерживая тенденцию к постоянному увеличению доли рынка в B-сегменте в Западной Европе с момента запуска третьего поколения модели в 2011 году, превысив 6,5% и превысив 208 000 продаж в прошлом году.

Гибридный привод сохраняет статус уникального предложения для данной модели и сегмента и составляет более 40% всех продаж Yaris в Европе.

Toyota (http://www.toyotaman.ru/) делегировала большую часть ответственности за формирование Yaris своему европейскому подразделению, что отражает силу и качество B-сегмента в регионе. Важно отметить, что впервые изменения, внесенные в Европе, будут напрямую отражены в модели Vitz Twin, которая производится в Японии.

В рамках программы стоимостью 90 миллионов евро, которая углубляется гораздо глубже, чем при стандартной косметической подтяжке, предлагается 900 совершенно новых компонентов, которые улучшают дизайн, динамику и безопасность.

Внешний дизайн

Дизайн является ключевым фактором для клиентов при выборе автомобиля в B-сегменте, и команда европейской дизайн-студии Toyota ED2 сосредоточила внимание на более спортивных и динамичных формах нового Yaris. Чтобы добиться этого убедительного изменения, были внесены изменения как в передней, так и в задней части автомобиля.

Изменения в передней части включают новый бампер в форме бампера с широкими боковыми линиями, переходящими в новые фары, которые окружают обширную трапециевидную решетку радиатора.

Новый вид сбоку Yaris добавляет динамизма с более сильным акцентом на средней линии автомобиля, охватывая ее от края до края. Новый дизайн задней двери в сочетании с новыми задними фонарями создают ощущение удлиненного профиля.

Ассортимент колес включает три новых дизайна: серебряные декоративные подносы 15 дюймов для Start; 15-дюймовые многоспицевые алюминиевые диски для Speed и 16-дюймовые алюминиевые диски с полированным алюминием для уровня Chic в гибридной версии.

Сзади ощущение изысканности - результат массивной центральной линии, сфокусированной благодаря новой задней двери, которая включает в себя стоп-сигналы, окружающие автомобиль по ее концам. В зависимости от уровня оснащения задние фонари могут быть со светодиодными стоп-сигналами и светодиодными световодами, соответствующими габаритам, что подчеркивает высочайшее качество Yaris и, как и фары, дает уникальную гармонию света.

Концептуально следуя передней части, архитектура катамарана (http://www.barque.ru/projects/catamaran) также повлияла на дизайн заднего бампера, идеально сочетающегося с линиями задней двери.

В цветовую гамму Yaris были добавлены два новых цвета - Hydro Blue и Tokyo Red, с общим выбором из 10 цветов.

Дизайн интерьера

Основное внимание при обновлении интерьера Yaris было уделено сохранению свежего и современного вида и общей атмосферы, но с новой обивкой, цветами и декоративными деталями, а также более современными инструментами и кнопками, обеспечивающими отличную эргономику и HMI (Human- машинный интерфейс) интерфейс.

Комбинированная центральная консоль имеет расположение «бинокль», на котором размещен совершенно новый 4,2-дюймовый мультиинформационный TFT-дисплей, который является стандартным для уровня Start.

Другие детали дизайна интерьера включают новые ребристые воздуховоды, прохладную синюю подсветку приборов и более маневренную и полностью объединенную мультимедиа и управление с центральной консолью, в том числе новые кнопки с более чистым дизайном и более легким использованием.

Улучшенная динамика гибридного привода

Yaris продолжает оставаться уникальным в сегменте B благодаря своей гибридной трансмиссии, которая обеспечивает плавное, расслабляющее и интуитивно понятное управление. Ведущая гибридная технология Toyota обещает лучшую в своем сегменте экономию топлива и выбросы (75 г / км CO2). При разработке нового Yaris инженеры Toyota уделили особое внимание отзывам клиентов, чтобы выяснить, на чем следует сосредоточить свои усилия, чтобы обеспечить еще более тихое и комфортное вождение с максимально прямым рулевым управлением.

Реальные преимущества гибридного вождения

Toyota предоставляет своим европейским дилерам интеллектуальное устройство для демонстрации производительности гибридной системы и реальных преимуществ ее использования.

DrivEco используется на семи европейских рынках для гибридных тест-драйвов, включая Yaris Hybrid. Автоматизированная система отслеживания параметров системы собирает такие данные, как пробег, время, средняя скорость и пропорциональное распределение движения в электрическом и гибридном режимах, первый из которых означает нулевой расход топлива и вредные выбросы. После тест-драйва информацию можно скачать и просмотреть на смартфоне или планшете, а также сравнить с предыдущими достижениями.

У DrivEco уже есть данные по более чем 900 гибридам Yaris и более чем полумиллиону километров езды по различным ландшафтам, погодным условиям, городским и горным маршрутам. Общие результаты показывают, что автомобили находились в электрическом (EV) режиме 54% времени и достигли реального расхода топлива в смешанном цикле 5,0 л / 100 км.

Для повышения безопасности всех пассажиров задние ремни безопасности Yaris теперь оснащены ограничителями усилия и преднатяжителями. Подголовники имеют измененную конструкцию и обеспечивают лучшую защиту от хлыстовых травм, а шторки безопасности имеют измененную форму для более оптимального покрытия.

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