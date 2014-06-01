Норвегия 2025: рай электромобилей

Правительство Норвегии объявило чрезвычайно амбициозный план, согласно которому к 2025 году в стране должны продаваться только электромобили (BEV), а также электрифицированные гибриды с низким уровнем выбросов и автомобили, работающие на водородном топливе (PHEV).

Благодаря чрезвычайно серьезным преференциям, предоставляемым государством в стране, включая налоговые льготы и значительные преимущества при использовании этого типа автомобилей с альтернативным двигателем, Норвегия входит в число лидеров по процентному содержанию электромобилей. В 2015 году на их долю приходилось 22% от общего парка страны: чисто электромобилей - чуть более 73 000 единиц, а подключаемых гибридов - немногим более 12 000 единиц. Статистика за 2016 год еще более впечатляющая - электромобили преодолели отметку в 100 тысяч единиц, а подключаемые гибриды - 34 тысячи.

Для достижения этого впечатляющего результата в течение последних более 25 лет правительство Норвегии постоянно вводило новые и более выгодные условия для покупки и повседневной эксплуатации электрифицированных транспортных средств. Настоящий бум продаж электромобилей и гибридов в Норвегии начался в 2011 году, когда за 12 месяцев было приобретено более 2000 экологически чистых электромобилей. Год спустя статистика показывает, что было продано более 4000 электромобилей и 340 электрифицированных автомобилей. В последующие годы рост спроса на автомобили с альтернативными силовыми установками продолжал увеличиваться вдвое: в 2016 году в стране было приобретено 24 224 новых электромобиля, а количество электрифицированных электромобилей увеличилось почти в три раза - до 20 664 единиц.

Самым продаваемым электрифицированным автомобилем в Норвегии в 2016 году был Mitsubishi Outlander PHEV (5136 единиц), за ним следовали Volkswagen e-Golf (4705 единиц), Volkswagen Golf GTE (4337), Nissan Leaf (4162) и BMW i3 ( 3943), что составляет почти 50% от общего объема продаж автомобилей BEV и PHEV в стране.

Только в прошлом месяце в Норвегии было приобретено 2 289 новых электромобилей и 2 542 автомобиля PHEV. В первый месяц 2017 года наибольшим спросом пользуется BMW i3 с 622 новыми регистрациями (+ 12,9%), за ним следуют Volkswagen Passat GTE (411 единиц), Volvo XC90 PHEV (398 единиц), Nissan Leaf (352 единицы) и Mercedes. GLC350e (275 шт.).

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