Номенклатура сухих строительных смесей

Сухие строительные смеси, купить которые в ассортименте можно в ООО ТД «АлексСтрой», в сравнении с классическим бетоном из песка и цемента обладают массой преимуществ. Основным их достоинством является высокое качество раствора, выбранного покупателем с учетом поставленной цели.

Полный комплекс технических характеристик. Выполнение специфических задач. Возможность использования в зимний сезон. Снижение трудозатрат на приготовление раствора и транспортных расходов на доставку готового товарного бетона. Снижение требований к опыту персонала. Возможность использования очень тонкого слоя для кладки и штукатурки при сохранении прочности. Экономия времени, повышение производительности труда, что с лихвой окупает затраты на покупку ССС.

Разновидности сухих строительных смесей

В промышленных условиях изготавливаются смеси для качественного и эффективного решения многих строительных задач. Продукция предлагается в широком ассортименте, благодаря чему несложно приобрести материал, точно соответствующий поставленной цели.

Виды сухих смесей по составу:

на минеральной основе;

на органике;

на полимерах.

Вяжущим для большинства смесей выступает качественный портландцемент. Для шпаклевок, штукатурок и клеев используется строительный гипс. Минеральный наполнитель в составе сухих смесей занимает примерно 70% объема. Как правило, это чистый кварцевый песок разных фракций. В некоторых смесях присутствуют армирующие добавки природного и синтетического происхождения – стекловолокно, базальтовое волокно, полипропиленовые и целлюлозные нити.

Классификация по назначению:

штукатурки и шпаклевки;

смеси для кладки блоков и кирпича;

конструктивные и ремонтные бетоны;

наливные полы;

грунтовки;

инъекционные смеси;

монтажные клеи.

Еще одним признаком деления сухих строительных смесей являются условия эксплуатации готовых конструкций. По этому критерию составы могут быть для внутренних или для наружных работ, универсальными. Есть специальные смеси для помещений с высокой влажностью и даже для условий постоянного присутствия воды, термически и морозоустойчивые составы. В отдельную категорию входят ССС для работ при отрицательных температурах. В этих смесях есть компоненты, выделяющие при гидратации тепло, благодаря чему раствор успевает затвердеть до того, как вода превратится в лед.

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