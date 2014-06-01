Номенклатура сухих строительных смесей

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Сухие строительные смеси, купить которые в ассортименте можно в ООО ТД «АлексСтрой», в сравнении с классическим бетоном из песка и цемента обладают массой преимуществ. Основным их достоинством является высокое качество раствора, выбранного покупателем с учетом поставленной цели.
В промышленных условиях изготавливаются смеси для качественного и эффективного решения многих строительных задач. Продукция предлагается в широком ассортименте, благодаря чему несложно приобрести материал, точно соответствующий поставленной цели.
Виды сухих смесей по составу:
Вяжущим для большинства смесей выступает качественный портландцемент. Для шпаклевок, штукатурок и клеев используется строительный гипс. Минеральный наполнитель в составе сухих смесей занимает примерно 70% объема. Как правило, это чистый кварцевый песок разных фракций. В некоторых смесях присутствуют армирующие добавки природного и синтетического происхождения – стекловолокно, базальтовое волокно, полипропиленовые и целлюлозные нити.
Классификация по назначению:
Еще одним признаком деления сухих строительных смесей являются условия эксплуатации готовых конструкций. По этому критерию составы могут быть для внутренних или для наружных работ, универсальными. Есть специальные смеси для помещений с высокой влажностью и даже для условий постоянного присутствия воды, термически и морозоустойчивые составы. В отдельную категорию входят ССС для работ при отрицательных температурах. В этих смесях есть компоненты, выделяющие при гидратации тепло, благодаря чему раствор успевает затвердеть до того, как вода превратится в лед.