Душевые поддоны. Виды. Преимущества и недостатки.

Современные магазины стройматериалов предлагают огромный ассортимент сантехнического оборудования. Широкое разнообразие конфигураций и габаритов душевых поддонов позволяет выбрать именно ту модель, которая соответствует необходимым потребительским характеристикам. Однако именно богатый выбор представленных в продаже товаров зачастую ставит покупателя в затруднительное положение. Для того чтобы приобрести подходящую модель поддона, необходимо ознакомиться с существующими на данный момент вариантами их изготовления.

Виды

При выборе душевой кабины и ее комплектующих необходимо правильно просчитать габариты комнаты и подобрать модель поддона, соответствующую им по размеру и по форме. На данный момент в продаже можно встретить следующие виды поддонов для душевых кабин:

прямоугольной формы;

квадратные поддоны;

радиусные;

сложных форм и другие.

Для обустройства ванной комнаты с небольшой площадью идеально подходят поддоны стандартных форм. Их компактные размеры идеально вписываются в любой интерьер помещения. Если же размеры ванной комнаты позволяют устанавливать сантехническое оборудование оригинальных форм, то в продаже всегда можно подобрать поддон, который удивит своей необычной и сложной формой. К тому же данную продукцию возможно изготовить по индивидуальному проекту. Такие эксклюзивные модели поддонов, как правило, устанавливаются в домах с уникальным дизайном .

Классификация душевых поддонов по высоте

Глубокими считаются изделия с высотой стенок от 25 см и выше.

Средняя глубина поддона колеблется в пределах 10 – 20 см.

Продукция со стенками не выше 10 см относится к категории плоских.

Поддоны для душевых кабин и материалы их изготовления

- Акрил.

Пожалуй, это самый распространенный материал, используемый в производстве данной продукции. Благодаря современным способам изготовления и уникальным свойствам самого материала удается создавать поддоны самых разных конфигураций и размеров. К тому же акриловые изделия отличаются великолепными внешними данными. Ухаживать за таким оборудованием легко, а срок их эксплуатации, как утверждают производители, может достигать 15 лет. Хотя на практике он зачастую бывает гораздо больше.

- Чугун.

Изделия из этого материала отличаются долговечностью и прочностью. Из недостатков стоит отметить большой вес и ограниченный выбор по форме.

- Керамика.

Керамические поддоны весьма красивы и без труда вписываются в любой интерьер ванной комнаты. Однако, несмотря на длительный срок службы, эта продукция требует к себе бережного отношения, так как сам по себе материал хрупкий и нежный. Еще одним существенным минусом является высокая стоимость поддонов из керамики.

- Натуральный камень.

Эти конструкции относятся к сегменту дорогостоящих. Уникальные свойства натурального камня обеспечивают поддонам высокий показатель прочности и длительный срок службы. Самым популярным камнем для изготовления поддонов считается мрамор.

Душевые поддоны и их достоинства

- удобство использования обусловлено широким выбором моделей, различающихся формами, размерами и материалом изготовления;

- как правило, все поддоны защищены от возможных механических повреждений;

- прекрасные звукоизоляционные свойства, позволяющие скрывать шум падающей воды;

- длительный срок эксплуатации;

- простота ухода и другое.

Таким образом, наличие широчайшего ассортимента моделей поддонов для душевых кабин позволяет каждому потребителю выбрать то, что в полной мере удовлетворяет его интересам и финансовым возможностям. Удобнее всего заказывать душевые поддоны в интернет-магазине с репутацией.

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