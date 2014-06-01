Какую воду следует пить детям?

Вода для младенцев необходима не только для питья, но также и для приготовления молочных смесей и других блюд, которые присутствуют в их рационе. Однако не все родители знают, какую воду можно давать детям. У каждого на этот счет есть свое мнение. Кто-то дает воду из крана, предварительно очищенную с помощью фильтра, а кто-то приобретает детскую воду, расфасованную в бутылки, в магазинах, считая, что она более качественная и безопасная для детей.

Детская вода намного полезнее чая и соков и других напитков. Тело новорожденного на 80% состоит из воды. Она необходима для правильного протекания многих жизненных процессов. Малыш ежедневно теряет определенное количество жидкости, поэтому ее содержание в организме необходимо постоянно восполнять. Вот почему детская вода имеет не меньшее значение, чем молоко. Дополнительная информация доступна на http://water-life.ru/

Детская вода фильтрованная из-под крана

Теоретически младенец может пить воду из-под крана. Она проходит все необходимые испытания, поэтому является безопасной для здоровья и жизни малыша. Проблема, однако, в том, что испытания проводятся на водоочистных сооружениях, и она должна пройти через километры водопроводных труб, прежде чем попасть в квартиры и дома. И не везде они хорошего качества - тяжелые металлы и другие опасные вещества можно найти в ржавчине и камне, покрывающем их изнутри.

Поэтому, если вы решили поить ребенка водой из-под крана или собираетесь готовить на ней еду, лучше фильтровать из-под крана. Сделать это можно с помощью фильтров, установленных на водопроводных трубах или кувшинах, со сменным фильтром.

Это решение является самым дешевым для родителей, как в плане покупки, так и в плане повседневного использования. Фильтруя воду из-под крана, им больше не нужно покупать ее в бутылках, что экономит деньги. Однако в этом решении есть свои недостатки. Бывает, что вода из-под крана настолько некачественная, что даже фильтрация не помогает очистить ее от всех вредных веществ. Именно поэтому лучшим решением станет покупка воды для детей в бутылках. Большой популярностью среди покупателей пользуется «Невский завод напитков». Ее добыча осуществляется в уникальном чистом месте – скважинах, которые находятся в Ленинградской области (Всеволожский район, деревня Вартемяги), она отличается высоким качеством и является безопасной для здоровья малышей.

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