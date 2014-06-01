Томас, Мовистар и Латур: континентальные победы под Триумфальной аркой

Опять же, как и в 2017 году, победитель крупнейшей в мире велогонки Тур де Франс использует высокотехнологичные шины Continental - высшую ступень пьедестала почета. Велосипедист из Уэльса одержал свою первую победу в «Туре страданий» после того, как сумел защитить свою желтую майку при поддержке своей команды. Томас вел в Альпах и не упускал лидерство до своего триумфального турне по улицам Парижа.

С третьей позицией прошлогоднего победителя Фрума и доминирующими показателями Team Sky на протяжении всего соревнования команде есть чему порадоваться. Опять же, важным фактором победы стали шины Continental, изготовленные вручную. Шесть из первой десятки финалистов использовали шины, победив Жерайнт Томас, Крис Фрум на третьем месте, француз Роман Барде на шестом, испанец Микель Ланда на седьмом, россиянин Ильнур Закарин на девятом и колумбиец Найро Кинтана на десятом.

Велосипедисты провели в седле более 85 часов за последние три недели, имея всего два выходных, захватывающие спринты, непрерывные атаки, бесконечные подъемы в Альпах и Пиренеях и одинокие битвы с часовыми механизмами. Велоспорт - один из самых сложных и опасных видов спорта с постоянным риском падения. Вот почему у Continental есть специальная программа развития, чтобы шины компании всегда отвечали требованиям.

Но Тур в этом году был посвящен не только британской команде. Семь команд использовали шины Continental, изготовленные мастерами компании в своей специальной мастерской в немецком городе Корбах. Среди них были испанский Movistar, который разработал стратегию с тремя кандидатами на титул, и команды Bahrain Merida, Katusha Alpecin, Groupama-FDJ, AG2R и Dimension Data.

Но это трехнедельное спортивное шоу - это не только определение победителя и белого для лучшего велосипедиста до 25 лет. Лучшая команда награждалась, а самый активный участник определялся каждый день.

Опять же, продукция Continental доказала свою эффективность на больших расстояниях. Эксперты и специалисты Корбаха воссоздали специальные шины, способные справиться с трудностями и проблемами Тура. Особенно сложным был этап 9 с более чем 22 километрами дорожного покрытия перед финалом в Рубе.

Но механики команды должны предоставить запасные колеса для каждого этапа на случай внезапных изменений погоды. Для гонок по часам также требуются специальные шины, которые выбираются в соответствии с конкретными дорожными условиями, как удаленными, так и для командных гонок. В результате каждая команда получает из набора Continental из нескольких сотен покрышек для любых ландшафтов и условий.

Но недостаточно просто отметить ведущих конкурентов. Многие велосипедисты приложили героические усилия, чтобы уложиться в нехватку времени и остаться в Туре после борьбы с аварией, нападениями насекомых или трудным днем в горах. Юношеская гонка была особенно интересна для Continental - будущие звезды велоспорта продемонстрировали скорее альпинистское мастерство, чем спринт. Француз Пьер Латур, 24 года из AG2R La Mondiale, выиграл футболку лучшего юниора Тура. На втором месте оказался колумбиец Иган Берналь из Team Sky - альпинист, который, по слухам, станет победителем Тур де Франс. Еще одна молодая надежда - спортсмен Groupama FDJ Давид Гауда, занявший четвертое место в молодежных соревнованиях. В конце концов,

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