С мощностью от Honda на гоночной трассе, а теперь и на обычной дороге…

Гонщики Red Bull Toro Rosso Honda в Формуле 1 выбрали Civic Type R Пьер Гасли, а Брендан Хартли из команды Red Bull Toro Rosso Honda выбрал собственный автомобиль Honda Civic Type R.

Спортивная модель производится на британском заводе Honda и идеально подходит для гонщиков Формулы-1, будь то улицы, шоссе или трассы. Созданный как гоночный автомобиль для дорог, Type R в прошлом году оказался самой быстрой серийной моделью с передним приводом, преодолев 7 минут 43,8 секунды Северной дуги Нюрбургринга.

Это первый полноценный сезон в Формуле 1 как для Гэсли, так и для Хартли, поскольку в 2017 году гонщики участвовали в пяти и четырех раундах соответственно. В прошлом месяце он финишировал четвертым на Гран-при Бахрейна, а затем набрал первые очки в гонке не только для себя, но и для команды Red Bull Toro Rosso.

У Гэсли и Хартли есть и другие общие черты - следующие - чемпионы, первый из которых выиграл титул в GP2 в 2016 году, а Брендан - двукратный чемпион мира в World Endurance Championship.

Француз Пьер Гасли, который финишировал вторым в гонке Супер Формулы в Японии с Мугеном, получил свою машину в прошлом месяце: «Мне повезло, что у меня есть повседневная машина Type R. Я рад, что протестирую его возможности на символической трассе Наполеона на юге Франции и, возможно, на трассе я смогу их достичь и превзойти.

Приобретение собственного Civic Type R возвращает Хартли в его воспоминания. «Вы верите, что моей первой машиной в жизни была Honda Civic 1996 года выпуска?!» Хорошо подняться еще выше с Type R. Единственным недостатком является то, что с двадцатью одним кругом в Гран-при и очень загруженным графиком Формулы-1 я не смогу съехать с трассы так часто, как я. нравиться. "

Honda представила новую модель с 2,0-литровым VTEC TURBO с макс. мощность 320 лс при 6500 об / мин imax. крутящий момент 400 Нм при 2500-4500 об / мин в 2017 году. Он разгоняется с места до 100 км / ч всего за 5,7 секунды и достигает максимальной скорости 272 км / ч.

Однако его спортивные характеристики не означают, что автомобиль непрактичен. Это важно для пилота, особенно когда вам нужно нести чемоданы в аэропорт », - сказал Гэсли.

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