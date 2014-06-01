Группа PSA с ростом продаж в мире на 38,1% в первой половине 2018 года

Наступление группы PSA по производству внедорожников с 13 моделями2, выпущенными по всему миру пятью брендами - Peugeot, Citro?n, DS Automobiles, Opel (http://www.opelbook.ru/) и Vauxhall, - движущей силой высоких продаж Группы в первой половине 2018 года. При продажах более 609 300 проданных внедорожников это почти 28 % от продаж Группы. Успех этих моделей позволил PSA Group занять второе место в этом сегменте в Европе в конце мая с долей рынка 16,9% и первое место в сегменте B-SUV.

Peugeot (http://www.peugeotbook.ru/) - ведущий бренд в сегменте внедорожников в Европе. В первом полугодии 2018 года по всему миру было продано более 339 200 внедорожников (рост на 26%). С начала года количество внедорожников PEUGEOT 3008 выросло на 37% и было продано 144 000 единиц. Бренд также пользуется повышенным интересом к новому PEUGEOT 5008, продажи которого составили 58 900 единиц.

Группа PSA установила новый рекорд по продажам легких коммерческих автомобилей - 289 500 единиц, что на 32,8% больше.

После обновления компактных фургонов в 2016 году Группа предпримет новый шаг на пути к обновлению своей линейки силовых грузовиков во второй половине года, запустив новое поколение фургонов B-сегмента (партнер PEUGEOT, CITRO?N Berlingo Van и OPEL / VAUXHALL Combo).

В Европе Группа лидировала по рынку на каждые четыре продажи. С конца года компания является лидером в подсегментах легковых автомобилей B-LCV (с долей рынка 35,2%) и средних фургонов (с долей рынка 26,2%).

Наступление Группы на легкие коммерческие автомобили продолжалось за пределами Европы. В Евразии продажи выросли на 9%, включая местное производство нового PEUGEOT Expert, представленного в первой половине 2018 года. В Латинской Америке обновленные предложения по сервисным продуктам показали рост на 27,8%.

Европа: рост и производительность

В Европе консолидированные продажи составили 1 673 700 человек, увеличившись на 61,5%, а рыночная доля Группы увеличилась на 6 пунктов до 17,2%.

С начала года Peugeot добилась наибольшего прогресса среди всех брендов. В мае PEUGEOT 2008 и PEUGEOT 3008 (http://www.peugeotbook.ru/SUV) заняли второе и третье места соответственно, а новый PEUGEOT 508 был очень хорошо принят - на момент запуска было сделано более 2000 заказов, в том числе 1000 заказов на версию First Edition, которую можно заказать только через Интернет. .

Ближний Восток и Африка: региональное применение и продолжение продуктового наступления Группы

В меняющихся региональных условиях продажи Группы достигли 226 100 единиц, что на 18,6% меньше, чем в связи с тем, что продажи автомобилей, произведенных в Иране, не были включены в консолидированные мировые продажи с 1 мая.

Доля рынка Peugeot продолжала расти в Тунисе, Турции, Египте и оставалась лидером рынка зарубежных департаментов Франции.

Группа PSA следует своему стратегическому плану по расширению производственной базы, подписав в марте прошлого года соглашение о сотрудничестве, учредив сборочный завод Peugeot в Уолфиш-Бей, Намибия, и приступив к сборке пикапов Peugeot в Тунисе в сентябре 2018 года.

Группа расширяет свое коммерческое присутствие, особенно в Египте, где она подписала новое импортное соглашение с Mansour Group и Scope Investment для распространения продукции Peugeot. В Южной Африке, Ливане, Тунисе и Марокко Группа выбрала партнера по сбыту Opel.

Индия и Тихоокеанский регион: продано 13 300 автомобилей, что на 25,1% больше

В Японии стабильный рост продаж - 25%, в Южной Корее - значительный рост на 18%, а перезапуск в Австралии и Новой Зеландии показал обнадеживающий прогресс.

PEUGEOT 3008 и 5008 пользуются успехом во всем регионе.

Евразия: рост продаж 18,1%

Группа добилась успехов на двух крупнейших рынках в регионе: России (рост на 19%) и Украине (рост на 32%), в общей сложности продано 7 700 автомобилей.

Рост был обусловлен хорошими результатами PEUGEOT 3008 и рынком легких грузовиков с новыми моделями PEUGEOT Expert и PEUGEOTTraveller, произведенными в Калуге. Продажи микроавтобусов по региону выросли на 9%.

Жан-Филипп Импарато, генеральный директор Peugeot, сказал: «Первая половина 2018 года подтверждает звездные достижения Peugeot в сегменте внедорожников. С более чем 339 200 автомобилями, проданными по всему миру, бренд занимает первое место на европейском рынке внедорожников, а продажи PEUGEOT 2008, 3008 и 5008 в 2018 году подскочили на рекордные 26%. С предстоящим запуском новых PEUGEOT508 и PEUGEOT Rifter у нас есть все преимущества. нам необходимо укрепить наши результаты во второй половине года, что обещает быть очень захватывающим».

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