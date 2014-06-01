Citroen запускает электромобиль за 6900 евро

Citroen запускает на европейский рынок электрический двухместный автомобиль, который будет стоить 6900 евро, включая НДС, если вы заплатите за него вместе. Citroen Ami также сможет управлять автомобилем в большинстве стран ЕС с 14 лет и с 16 лет с лицензией на мопед. Электромобиль также будет доступен в долгосрочную аренду. Во Франции условия следующие: - Долгосрочная аренда: 19,99 евро в месяц (версия ami ami; долгосрочная аренда на 48 месяцев, первоначальный взнос 2 644 евро с экологическим бонусом 900 евро с НДС во Франции). Электромобиль также можно будет арендовать через сервис каршеринга Free2Move: от 0,26 евро / мин (при ежемесячной подписке 9,90 евро), что делает его настоящим конкурентом велосипедам и скутерам. Цена продажи во Франции от 6000 евро с НДС (версия ami ami с включенным бонусом 900 евро с НДС во Франции).

Электрический Citroen должен соответствовать новым ожиданиям в отношении поездок на короткие расстояния: более легкий доступ к центральным частям городов, альтернатива скутерам, велосипедам, мопедам, общественному транспорту. Доступное решение, новые формы потребления и полностью цифровой опыт.

Ami имеет сверхкомпактный размер, 2,41 м, и диаметр поворота 7,20 м, поэтому передвижение и парковка по городу еще никогда не были такими легкими.

Ами специально создана для коротких поездок по городу. Он имеет литий-ионную батарею на 5,5 кВтч, расположенную под полом, и это дает ему максимальную автономность в 70 километров, что более чем достаточно, по словам бренда, для большинства городских районов. автомобиль заряжается на общественном столбе или домашнем зарядном устройстве типа Wallbox на 100% в течение трех часов и от обычной розетки 220 В. Максимальная скорость автомобиля 45 км / ч.

Маленькие снаружи и широкие внутри. Вы можете просмотреть, настроить и купить эко-велосипед 24/7 онлайн. Что ж, он будет доступен в магазинах FNAC и DARTY. модель будет доступна для тест-драйва на специально застроенных территориях. Ami также будет доступна в дистрибьюторской сети Citroen. Что ж, это может быть доставлено напрямую покупателю.

Заказы на эту модель планируется запустить 30 марта во Франции, через несколько месяцев в Испании, Италии, Бельгии, Португалии и Германии. Первые автомобили будут доставлены покупателям во Франции в июне. автомобили для совместного путешествия будут доступны в Париже этой весной и будут отмечены логотипом Free2Move.

Технические характеристики ami

Длина: 2,41 м

Ширина: 1,39 м (без зеркал заднего вида)

Высота: 1,52 м

Радиус разворота: 7,20 м

Вес без аккумулятора: <425 кг

Общий вес с аккумулятором: 485 кг

Аккумулятор: 5,5 кВтч

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...