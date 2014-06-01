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      • Вартість послуг бюро перекладів

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:52
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      Замовляючи послуги перекладу вперше, клієнтові буває складно зрозуміти, як формується вартість цих послуг на ринку, чому ціни бюро перекладів http://dpereklad.zp.ua/perevod-dokumentov-cena часто відрізняються в рази. Познайомившись з нюансами перекладацької діяльності та спектром додаткових послуг, вам буде простіше вибрати підходящий варіант.


      Фактори, що впливають на ціни бюро перекладів

      Вартість професійних перекладацьких послуг залежить від декількох факторів:

      1. Складнощі вихідного тексту. Наприклад, ціни на галузеві переклади, які потребують глибоких спеціалізованих знань, як правило, вище. Адже для роботи з технічними, юридичними, релігійними, IT та іншими текстами ми запрошуємо фахівців потрібної кваліфікації. Деякі вихідні тексти після перекладу вимагають редактури фахівця вузького профілю. Все це закладається в підсумкову ціну.
      2. Визначений термін. Вартість перекладу документів http://translation.center/stoimost-perevodov або текстів буде вище, якщо клієнт запитує термінове виконання. Деякі документи ми перекладаємо протягом декількох годин. Часто для цього над одним замовленням працює одночасно кілька перекладачів, тому і ціна послуги зростає.
      3. Обсяг. Від числа замовлених перекладацьких сторінок залежить загальна вартість послуги. Особливо, коли фахівець працює з матеріалами схожої тематики, де часто зустрічаються повтори. В цьому випадку можна отримати послугу бюро перекладів недорого (якщо перерахувати на ціну однієї перекладацької сторінки, різниця буде помітною).
      4. Мовна пара. Переклади на популярні мови коштують дешевше http://lcm-company.com/translate, ніж на рідкісні. Це обумовлено кількістю фахівців на ринку, здатних впоратися з поставленим завданням.

      У нашому бюро також надаються додаткові послуги за окрему плату. У прайсі ви можете побачити ціни на нотаріальне засвідчення перекладу або переглянути вартість апостиля.

      Що ще варто знати клієнту про перекладацькі послуги

      Часто в пошуку недорогої послуги людина звертається до приватного фахівця, відмовляючись від співпраці з бюро. На жаль, на українському ринку далеко не всі приватні перекладачі мають профільну освіту та відповідний диплом про закінчення вишу (для подальшого нотаріального засвідчення документа або перекладеного тексту), що забезпечує гарантію якості.

      У перекладі далеко не ціна повинна бути в пріоритеті. У нашому бюро ви отримуєте професійні послуги високої якості. Ми суворо дотримуємося термінів та прийнятих стандартів. Якщо ви розраховуєте отримати замовлення з правильним перекладом точно в строк, звертайтеся до перевіреної компанії, яка встигла зарекомендувати себе на ринку!

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