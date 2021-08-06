Хитрые психологические приемы на каждый день

В жизни каждого человека время от времени случаются перемены. Например, при переходе на новую работу хочется поскорее влиться в коллектив и вызвать симпатию у новых товарищей. В этой ситуации многие волнуются, как их воспримут, будут ли они пользоваться уважением.

Существуют некоторые трюки, благодаря которым можно управлять чужим мнением и располагать к себе людей. Эти приемы психологического манипулирования безобидны, они не приносят окружающим вреда, но применяя их, можно улучшить свои отношения с любым коллективом.





Вот некоторые секреты такого невинного психологического воздействия.



1. При знакомстве с новыми людьми необходимо сразу же запоминать их имена и в дальнейшем почаще обращаться к ним по имени. Ведь собственное имя, произнесенное вслух – самый приятный звук для любого человека.

2. Улыбка и хорошее настроение располагают к себе куда быстрее и эффективнее, чем унылый или хмурый вид. Охотный смех над шутками других создаст привлекательный образ. С таким человеком захотят общаться. Этой аксиомы, например, всегда придерживаются рекламщики, создавая свои произведения - будь то наружная реклама или видеоролики для телевидения.

3. Окружающие подсознательно приписывают лидерские качества тому, кто держится уверенно. Уверенный в себе работник пользуется уважением и у начальства.

4. Нужно стараться почаще общаться с коллективом. Люди больше симпатизируют тем, с кем поддерживают постоянное общение.

5. Ради создания позитивной атмосферы не нужно жалеть комплиментов, хвалы и одобрения в адрес окружающих.

6. Просьбой о небольшом одолжении в большинстве случаев можно расположить к себе понравившегося человека. Люди больше симпатизируют тому, кого однажды одарили советом или о ком позаботились. Их подсознание запомнит, что они хорошо к вам относятся. И при следующем случае они опять пойдут вам навстречу.

7. При общении с людьми важно смотреть им в глаза. Зрительный контакт сближает.

8. Если в коллективе находится человек, склонный провоцировать других на ссору, нужно постараться находиться к нему поближе. Непосредственное нахождение рядом снижает агрессию.

9. Чтобы вызвать доверие, необходимо признавать за собой маленькие ошибки и промахи.

10. Чтобы поскорее влиться в новую компанию, нужно приходить в числе первых на мероприятия или вечеринки. Человека, который приходит первым, быстрее и охотнее начинают считать своим.

11. Если очень хочется убедить в чем-то другого человека, можно сказать ему, что ваши аргументы – это на самом деле мнение известной знаменитости. Люди склонны доверять популярным авторитетам.

12. Никому не нравятся «совершенные» и идеальные личности. Чтобы не прослыть таким, можно иногда проявить откровенность и рассказать о чем-то личном.

13. Никому не нравится, когда собеседник постоянно нервничает или волнуется. Чтобы снять напряжение, можно использовать жевательную резинку. Это поможет расслабиться и не напрягать окружающих флюидами беспокойства.

14. Не нужно подыгрывать человеку, затевающему ссору. Даже если он повышает тон, следует это игнорировать. Это скорее сведет злобу и гнев на нет.

15. Не стоит постоянно посвящать коллег или товарищей по компании в собственные проблемы. Те, кто умеет внимательно слушать других, ценятся в любом коллективе или в компании больше, чем те, кто говорят «про себя любимых».

16. Пристальный взгляд вкупе с молчанием может вынудить собеседника заполнять словами повисшую паузу. Так можно получить полезную информацию.

17. Если по работе приходится часто общаться с незнакомыми людьми, можно повесить на стене у себя за спиной зеркало. Посетителю не захочется видеть свое отражение злым или раздраженным.

18. Ненавязчивое повторение поз, жестов и мимики собеседника помогают наладить с ним контакт, потому что его подсознание распознает знакомые движения как собственные. Но важно не переборщить с этим.

19. При разговоре нужно стараться не скрещивать рук или ног потому, что эти жесты подсознательно подают другим тревожные сигналы.

20. Чтобы снизить уровень стресса на собеседовании лучше всего представить, что напротив вас находится не человек, задающий вам вопросы, а ваш давний приятель, с которым вы рады вновь увидеться. Это поможет расслабиться и вернуть себе спокойствие.



Используя эти простые приемы можно расположить к себе партнеров по бизнесу, начальство и просто стать частью понравившейся компании.

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