Венецианская штукатурка в интерьере

Про венецианскую штукатурку стало известно еще в эпоху Возрождения. Материал отличается прозрачным видом и своим составом, так как в него входит много компонентов, основанных на муке из мрамора или известки. Квартира в Балашихе на Твардовского часто отелывается с примнением этого материала, так же как и квартиры в микрорайоне Балашиха 2. Благодаря такой штукатурке можно украшать интерьер, а при грамотном нанесении можно создавать даже эффект присутствия мрамора. Этот оттенок получается с помощью состава, где особое место отводится для водной эмульсии, гашеной в извести и мраморной муке.

В современных магазинах венецианская штукатурка продается в разных емкостях, то есть, это ведра или банки с весом до 25 кг. Главное преимущество заключается в возможности добавлять колеры различных оттенков. В том случае, если штукатурку смешать с несколькими оттенками, то после нанесения она будет схожа с мраморным покрытием.

Основная техника нанесения

Прозрачный слой можно получить в результате применения особой техники, которая говорит о том, что материал следует наносить в виде маленьких штрихов. Количество слоев может колебаться от 4 до 10. Для выполнения работ требуется шпатель, сделанный из стальной основы. Как только штукатурка подсохнет, то на нее наносится пчелиный воск, обладающий защитными свойствами. В последнее время производят венецианскую штукатурку с добавлением всех подходящих материалов, поэтому не нужно осуществлять финишную процедуру.

Преимущества материала

Главные преимущества венецианской штукатурки связаны с:

• созданием эффекта мозаики из мрамора;

• хорошей водонепроницаемостью;

• долговечностью, ведь в эксплуатации она может находиться до 10 лет;

• высоким уровнем износостойкости;

• экологической безопасностью;

• отсутствием запаха;

• быстрым высыханием.

Правила нанесения

В самом начале следует заняться подготовкой рабочей поверхности. Ее нужно разровнять, просушить и очистить. Это необходимо для того, чтобы все дефекты были скрыты даже под слоями штукатурки.

1. На стену наносится грунтовка или акриловая краска.

2. Как только высохнет грунтовка, то можно нанести саму штукатурку, но с соблюдением определенной технологии.

3. Рекомендуется использовать шпатель, с помощью которого можно наносить слой за слоем. Чтобы не было дефектов, надо зачистить материал.

4. Базовый слой должен наноситься всплошную, чтобы удалось задать тон и разровнять основу.

5. С помощью всех последующих слоев можно делать узоры и различные рисунки. Получить такой результат можно гибким стальным шпателем. Мазки делаются короткими, так как это поможет сделать эффект леопардовой шкуры.

6. Финишное покрытие состоит из воска, который бывает натуральным или синтетическим.

Глянцевая поверхность состоит из натурального воска, а матовость придается синтетическими материалами. Что же касается лака, то его рекомендуется не использовать, потому что стена будет темнеть.

Также при выполнении работы нужно учитывать то, что после нанесения каждого мазка следует немного ослабить давление на инструмент. Это позволит изменять толщину слоев.

Если вы не имеет опыта в работе с венецианской штукатуркой, настоятельно рекомендуем вам обратиться к специалистам. В противном случае вы можете лишь зря использовать материал, который стоит не так-то и дешево. Отделка стен венецианской штукатуркой требует от мастера опыта и знаний технологии нанесения рабочей смеси на стены.

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