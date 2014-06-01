Ремонт варочных панелей в Москве

Инженеры сервисного центра «VERNEMHOLOOD» производят ремонт индукционных плит различных моделей и фирм-изготовителей. Диагностические работы по выявлению неисправностей выполняются на месте. Специалисты нашего сервиса отремонтируют вашу технику у вас дома.

Ремонт панелей с керамическим покрытием

Выявление дефектов и работы по ремонту, осуществляемые сервисными инженерами «VERNEMHOLOOD» не доставят никаких лишних хлопот:

• ремонт варочной панели производится у вас дома, а это значит, что вы экономите время и денежные средства, необходимые для того, чтобы транспортировать технику в сервисный центр;

• при подаче заявки выезд мастера – в удобное для заказчика время, в том числе и в выходные дни;

• получение гарантии на выполненные работы предоставляются на срок от 3 месяцев и более (зависит от вида ремонта);

• обслуживание выполняют инженеры – специалисты, имеющие допуски, необходимые для устранения поломок бытовой техники такого класса (гарантия дальнейшей безопасной работы вашей панели);

• экономия: низкие цены при выезде нашего специалиста на место, от вас потребуется лишь позвонить в сервисный центр для оформления вызова мастера.

Ремонт варочных панелей на дому в столице

Вопросы, которые наиболее часто задают потребители:

- Где производится ремонт индукционных плит?

Набираем в поисковике интернета: «Ремонт встроенных керамических плит на дому». Смотрим информацию, звоним и получаем консультацию по всем вопросам, которые интересуют.

- Сенсорные кнопки при нажатии не подключают панель к работе, что делать?

Если при контакте с пальцем не происходит подключения, значит проблема может быть в блоке питания. Производится диагностика и ремонтируется модуль управления.

- Можно ли починить электронный модуль?

Наши профессиональные мастера диагностируют причину неисправности и устранят ее.

- Две правые или левые конфорки невозможно включить.

Неисправен силовой блок, нет команды отключения или включения.

- Внезапное отключение варочной панели, не подключается при сенсорном контакте.

Не ищите на форуме в интернете, что предпринять в такой ситуации. Лучше позвоните в наш сервисный центр, который специализируется на ремонте кухонных плит. Сервисные инженеры, имеющие большой опыт таких работ помогут вам справиться с поломкой и не покупать новую технику.

Замена рабочего стекла варочной поверхности в Москве

Если у вас появились трещины или сколы на стекле кухонной плиты, мы поможем вам его поменять. Позвоните и сообщите нам модель вашей керамической плиты, а также номер артикула сенсорной панели. Наши специалисты предложат такое же стекло для замены. Мастер приедет к вам домой, произведет замер стекла и сделает заказ по этим размерам.

Частые вопросы клиентов:

- Цена замены стекла на панели?

Ценовой диапазон зависит от размеров и толщины стеклянной поверхности. Нужно сделать необходимые замеры, отметить нужные расстояния сенсорных кнопок и заказать такую модель.

- Стекло варочной панели треснуло.

При падении на поверхность плиты тяжелых предметов возможно появление трещин. Заказ на смену стекла можно оформить на нашем сайте или позвонить на данный номер телефона. На выбор предлагается керамика с рисунком и без. Принимаем заказы и заменяем жаропрочные стекла для различных моделей. Обращайтесь в наш центр, профессиональные специалисты установят варочную поверхность на вашей кухонной плите.

Ремонт индукционных панелей в Москве и Московской области

На сегодняшний день использование индукционных кухонных панелей очень популярно на наших кухнях. Ведь на них можно гораздо быстрее приготовить любимые блюда, чем на обычных керамических. В индукционной плите работа осуществляется за счет инвертора – силового блока. Посуда нагревается путем генерации мощных высокоамперных транзисторов IGBT и MOSFET. Силовой блок получает команду от сенсорной панели о мощности, на которой должен сейчас работать модуль инвертора и сколько киловатт подается на конфорку в данный момент. Индукционные плиты имеют свои специальные коды ошибки. Все производители делают прошивку этих кодов в электронике своих моделей. Ошибки помогают нашим мастерам разобраться с неисправностями и устранять их.

Позвоните в наш сервисный центр, вызовите мастера, и ваша бытовая техника получит шанс на долгую и безопасную эксплуатацию.

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