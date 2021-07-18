Что такое радиаторы охлаждения для компрессора

Во время эксплуатации компрессорного оборудования выделяется много тепловой энергии. Это может привести к тому, что механические узлы, в том числе двигатель, будут перегреваться. В результате они раньше положенного срока выходят из строя.

Чтобы этого не допустить, устанавливается радиатор компрессора. Разберемся, что это такое, какие задачи выполняет.

Что собой представляет

Радиатор представляет собой металлический теплообменник, который отводит выделяемое тепло в окружающую среду, не допуская перегрева механических узлов. Существует воздушная и жидкостная система охлаждения.

Особенности воздушного охлаждения

Основным элементом такой системы является вентилятор. Он необходим для нагнетания воздуха на корпус компрессорной установки. Благодаря постоянному обдуву при вращении лопастей температура в установке снижается.

Следует учитывать, что такая система охлаждения имеет небольшую эффективность. Поэтому она используется, как правило, в оборудовании с невысокой мощностью. Например, в бытовых и полупрофессиональных компрессорных установках. Это обусловлено тем, что они выделяют не слишком много тепла.

Особенности жидкостного охлаждения

В сравнении с воздушной системой охлаждения жидкостные радиаторы имеют более высокую эффективность. Как правило, они используются в мощных промышленных установках, которые в ходе работы выделяют огромное количество тепловой энергии.

Понижение температуры механических узлов осуществляется благодаря циркуляции охлаждающей жидкости. В зависимости от ее типа радиаторы бывают:

водяными;

масляными.

В зависимости от принципа циркуляции жидкости:

закрытыми;

открытыми.

В первом случае жидкость движется между компрессором и охладителем. Закрытые системы имеют следующие преимущества:

малый расход воды;

высокая эффективность;

возможность использования на объектах с ограниченным доступом воды (например, там, где не водопровода).

В открытых системах вода проходит по контуру, после чего сливается. Такие варианты используются на объектах с водопроводом или водоемом поблизости. Во втором случае жидкость предварительно фильтруется, чтобы не допустить образование налета.

Такие системы эффективнее закрытого типа. Просты в обслуживании и монтаже.

Как стало понятно, радиатор охлаждения компрессора является очень важной деталью. Если он неисправен, использовать оборудование нельзя. Это может привести к серьезным проблемам.

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