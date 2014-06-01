Типы вентиляции для дома

Существует множество способов направлять потоки воздуха в том направлении, в котором нужно. Современные производители ежедневно трудятся над созданием новых методов и улучшением старых. Кстати, в некоторых случаях, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, вовсе не нужно ничего покупать.

Естественная и искусственная вентиляция

Естественная вентиляция использует для движения воздуха неплотно закрывающиеся места дверей и окон. «Выходом» для воздушных потоков служат решетки, которые, как правило, устанавливаются в туалетах, ванных комнатах и на кухнях. Достоинства данного варианта – надежность и отсутствие каких-либо трат. Недостаток – зависимость от температуры на улице, давления и т. д. Если вам нужна магистральная арматура, то обращайтесь на сайт polytecrus.ru.

Искусственная вентиляция может быть оснащена нагревателем, вентилятором, воздушным фильтром и иными механизмами, которые позволяют влиять на воздух в комнате. Разумеется, такой вариант обходится дороже, зато владельцы искусственных вентиляций не зависят от погодных условий и других внешних факторов. Чтобы вентиляция такого типа работала эффективно, ее важно правильно установить. Качественный монтаж вентиляции под ключ вы можете заказать у специалистов «Инсталсис».

Приточная и вытяжная вентиляция

Приточная вентиляция доставляет свежий воздух с улицы внутрь помещения. При этом он может принудительно нагреваться или охлаждаться. Кроме того, установив фильтр, воздух можно очищать от пыли и мелких частиц. Вытяжная вентиляция «выгоняет» отработанный воздух из комнаты наружу. Часто эти две разновидности совмещаются в одной системе.

Наборная и моноблочная вентиляция

Наборная система состоит из нескольких элементов: автоматики, глушителя, воздушного фильтра и так далее. В случае с моноблочной системой все детали монтируются в цельный корпус, оснащенный шумоподавляющим кожухом. Такой вариант более удобен, так как он меньше шумит, а также легче монтируется. При установке наборной системы нужно проводить проектирование и расчеты, что сделает далеко не каждый. В таком случае вам пригодится услуга монтаж вентиляции под ключ. Чтобы выбрать подходящий вариант вентиляции, учитывайте личные пожелания, бюджет, а также будущие условия использования системы. Если возникают трудности, рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

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