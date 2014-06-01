Покупаем конвейер

Сегодня такое устройство как конвер широко используется в различных областях деятельности:

в промышленности;

горнодобывающей отрасли;

торговле;

складском деле;

строительстве и пр.

Это не удивляет, ведь эксплуатация конвейера не требует привлечения высококвалифицированного персонала, а преимуществ владельцу этого оборудования даёт множество.

Разновидности конвейеров

Конвейеры бывают:

ленточными;

винтовыми;

скребковыми;

пластинчатыми;

подвесными;

цепными.

Они различаются производительностью, мощностью привода и другими характеристиками.

Также существует такая разновидность конвейерного оборудования как нории.

Где купить?

Подобная продукция предлагается на рынке оборудования множеством производителей. Если основываться на отзывах эксплуатантов данной техники, то предпочтение стоит отдать изделиям популярной фирмы "Проект плюс".

Предприятие располагает великолепно оснащённой производственной площадкой и штатом высококвалифицированных специалистов. Кроме реализации своей продукции фирма осуществляет её доставку до места, монтаж, наладку и запуск в эксплуатацию, а также обучение персонала заказчика правилам обращения с установленным оборудованием.

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