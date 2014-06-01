Подготовка участка под строительство дома, в первую очередь, начинаться с оформления право устанавливающих документов, на приобретенную под застройку землю и разрешения на проведение на ней цикла строительных работ. Очень важно на этом этапе получить советы от профессионала по установке водостока - https://infodz.com.ua/article/dom-i-semja/chastnyjj-dom/sovety-ot-professionala-po-ustanovke-vodostoka.htm. По всем вопросам обращаться на профильный сайт infodz.com.ua. Следующим этапом, предваряющим непосредственно возведение жилого дома - будет подготовка земельного участка.

Планировка участка строительства

На данном этапе строительства нужно убрать с приобретенного участка мешающие проведению строительных работ торчащие из земли пни, и другой, мешающий проведению работ имеющийся мусор. Подготовка участка под строительство имеет цель обеспечить свободный подъезд к участку строительной техники, и грузового транспорта, подвозящего строительные материалы для возведения дома.

Подготовка участка под строительство, проводится приглашенными выполнять все этапы строительства или только их часть специалистами, или силами самого застройщика. В процессе выполняемых работ выравнивается рельеф участка дополнительной подсыпкой ям и оврагов, или напротив, убираются имеющиеся на участке возвышенности.

Выравнивание рельефа участка

Выровненная строительная площадка затем будет использована для разметки линий дома и выемки грунта под устройство фундамента. Планирование, выравнивание участка производится с использованием спецтехники – бульдозера, быстро выравнивающего ковшом большие площади.

Но если участок достаточно ровный, можно обойтись без спецтехники, используя лопату и пару крепких рук. После того, как участок в пределах своих границ будет выровнен, можно считать подготовку участка под строительство завершенной и самое время приступать к разметке и выемке грунта под устройство фундамента.

Соблюдение норм застройки

Очень важный момент, о котором нельзя забывать. Если вблизи вашего участка уже возведены, какие - либо постройки, или проходит улица или дорога это накладывает на вас определенные обязательства. Вам придется придерживаться правил застройки определяющих допустимые расстояния между строениями находящимися как на вашем, так и на соседствующих участках и территориях.

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