Идеи дизайна изделий из дерева

Если вы думаете, что ландшафтный дизайн деревянного дома – это работа, посильная лишь профессионалам, вы заблуждаетесь. Интересные идеи из дерева для оформления загородного дома окружают нас на каждом шагу – стоит только оглянуться.

Ну а для тех, кто исчерпал свое воображение, советуем воспользоваться предложенными ниже советами. Идеи для сада из дерева и рекомендации по ландшафтному дизайну деревянных домов вы сможете прочесть на этой странице.

На многих участках из дерева строится не только дом, но и все остальные конструкции. Однако при этом «дизайн с деревом» может не сложиться. Чтобы обыграть этот удивительный природный материал, нужна хорошая идея, композиция из садовых цветов, оформление.

Деревянным изделиям на участке тоже нужен свой сценарий. Если вы хотите разработать дизайн сада, взяв за основу изделия из дерева, обратите внимание, в каком виде оно будет представлено, и с чем будет сочетаться. Если вы собираетесь заняться оформлением своего участка, читайте про обрезку кустов, спил деревьев и про цены на диагностику деревьев по ссылке http://www.perekop.info/obrezka-kustov-i-spil-derevev-czeny-na-uslugi-po-diagnostike-derevev/.

Интересные идеи из дерева для дома из оцилиндрованного бруса

Если дом построен из оцилиндрованного бруса, обыграйте идею изделий из дерева в виде круглых бревен — пусть хозяйственные постройки, беседка, баня, колодец тоже будут оформлены в этом стиле. Можно воплотить идею «пряничного домика», украсив постройки резными наличниками и балясинами. Тогда и сад нужно украсить деревянными фигурками сказочных персонажей, поставить резную или украшенную корягами деревянную скамейку. Хорошая идея «лесной сад». При таком дизайне большое бревно послужит скамьей, а беседка может быть выполнена в виде «лесного шалаша».

Идеи из дерева для дачи из обыкновенного бруса

Если в строительстве дачи использовался обыкновенный брус, поддержите эту идею и в постройках, и в оформлении сада. Брус различного размера можно использовать и для строительства беседки, и для устройства навеса, и даже скамья может быть оригинальной: из трех отрезков бруса большого сечения, положенного один на другой и скрепленных между собой. Поверхность бруса также можно сделать рельефной, под природный камень — для этого на нем нужно выполнить бороздки в различных направлениях с помощью шлифовальной щетки. Используя такую идею из дерева для дачи, фигурки можно сделать слегка грубоватыми, вытесанными из того же бруса.

Идеи для сада из дерева: настилы и перегородки

Если основа дизайна сада — дерево, обязательны деревянные настилы для площадок отдыха. Они могут быть как классическими, так и многоуровневыми. Форма также может быть различной. Эффектны настилы и многоуровневые системы из «семейства» круглых настилов, устроенных с небольшим перепадом высот. Некоторые дорожки для поддержания общей темы также можно сделать деревянными.

Обязательный элемент такого дизайна — деревянные садовые перегородки. Они могут быть выполнены в виде сплошных стенок или деревянных классических «сеток» из отдельно стоящих деревянных брусков или досок. Особенно подходят такие перегородки для садов в современных стилях. Отдельно стоящие укрепленные в грунте бруски могут быть соединены толстой красивой веревкой, продетой через отверстия на их концах.

Они могут быть выкрашены в любой цвет или просто покрыты специальным составом для прочности, не забудьте и про орнаменты, которые всегда удачно смотрятся на деревянных изделиях. Иногда один высокий, ярко окрашенный брусок уже может быть условной перегородкой в современном саду. Любые сплошные перегородки могут быть дополнительно декорированы древесными спилами.

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