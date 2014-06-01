Как промыть канализацию

Как показывает практика, с таким неприятным явлением, как засор в канализационных трубах, знаком практически каждый житель крупного города. Причина образования засора выступают, как наличие в канализационной системе нерастворимых веществ, которые попадают сюда по неосторожности жителей квартир и частных домов, так и отсутствие профилактических работ. В результате, на стенках канализационных труб скапливается большое количество нерастворимого осадка, который забивает весь просвет, создавая препятствие для нормального перемещения сточных вод.

Как бороться со столь сложной ситуацией? Решением здесь выступает прочистка канализационных труб, предметно познакомиться с особенностями которой можно на сайте yass.ru. Речь идет о деятельности профессиональной компании, которая уже достаточно давно специализируется на удалении любых видов засоров в канализационных системах.

Применение эффективного решения

По оценкам специалистов, одним из наиболее удачных и эффективных способов борьбы с засорами в канализации выступает гидродинамический удар. Если предметно, то при помощи специального насоса в трубу подается мощный напор воды, который буквально сметает все виды отложении и засоров.

Плюсом использования гидродинамического способа прочистки канализационных труб выступает не только фактическое удаление препятствий для нормального движения сточных вод, но и возможность очистить внутреннюю поверхность труб от ила и других видов отложений.

Особенности работы

Важный момент: профессиональная очистка канализационных труб обязательно требует применения специального пневматического оборудования с возможностью корректировки режимов работы. Стабильность его действия – это гарантия качественной очистки. Также, стоит учесть необходимость использования специальных насадок.

Как правило, мастера не работают только с одной насадкой, предпочитая комплексный подход. Выбор насадки зависит от типа засора в канализационной трубе. Также, критерием здесь выступает локация, от чего зависит длина шланга и продолжительность работы.

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