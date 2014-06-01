Особенности тарифа «Бомба 400»

Вам необходим недорогой тарифный план, позволяющий общаться по мобильной связи, отправлять SMS и пользоваться популярными интернет-сервисами без ограничений? Обратите внимание на пакет услуг «Бомба 400» на сайте https://bezlimit-mts.ru/tariffs/

Это универсальное решение, которое стало выбором номер один для множества абонентов!

Особенности тарифного плана

Клиент получает 400 минут на месяц. Тариф позволяет общаться с абонентами любых российских операторов мобильной связи. Услуга включает в себя роуминг – звоните в любой город России и не беспокойтесь о внезапном обрыве разговора из-за более высокой стоимости вызова.

В рамках пакета «Бомба 400» клиент оператора мобильной связи получает 300 SMS. Сообщения можно отправлять на любые российские номера.

Ежемесячно клиенту возвращается 7% от расходов на мобильную связь. Кэшбэк начисляется с абонентской платы. Деньги автоматически переводятся на счет абонента.

Подключение второго контакта осуществляется бесплатно. Тарифный план «Бомба 400» является особенно выгодным для активных пользователей интернета – условия доступа во всемирную паутину будут рассмотрены ниже.

Безлимитные мессенджеры и другие радости

Клиенты, подключившиеся к тарифу, получают 30 Гб трафика. Предоставленную квоту можно использовать в сетях EDGE, 2G, 3G, 4G и 5G. Высокая скорость доступа в интернет сохраняется до последнего гигабайта.

Электронной почтой, мессенджерами и облачными хранилищами можно пользоваться без ограничений. Отсутствие лимитов распространяется на самые популярные сервисы с многомиллионной аудиторией.

Условия и преимущества подключения

Тариф разработан для федеральных номеров. Стоимость подключения составляет 299 рублей с учётом скидки 70%, которая предоставляется пользователям, оформив заказ на нашем сайте. Абонентская плата в размере 400 рублей списывается ежемесячно.

Красивый номер можно приобрести со скидкой 90%. Акция также проводится только для пользователей, которые покупают тарифы на нашем сайте.

Подключение нового абонента осуществляется в день оформления заказа. Внесение данных в базу оператора мобильной связи занимает от минуты до нескольких часов.

Клиенту не нужно тратить время на посещение нашего офиса – все необходимое курьер привезёт по указанному адресу: SIM-карту, экземпляр договора и информационные материалы с подробным описанием тарифного плана. Доставка оплачивается компанией. Закажите отличный тариф для активных пользователей интернета прямо сейчас!

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