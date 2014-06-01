Выбираем услуги срочных авиаперевозок

Услуга доставки груза на различные расстояния сегодня пользуется спросом, ведь к процессу привлекаются различные виды транспорта. Наиболее эффективной услугой являются авиаперевозки, которые признаны быстрым и безопасным способом доставки различных товаров на любые расстояния, гарантируя целостность и сохранность груза. За довольно короткий промежуток времени авиаперевозки быстро завоевали популярность на рынке, потеснив привычные транспортные средства. В решении данного вопроса важно заручиться доверием опытной компании, готовой взять на себя различные обязательства и справиться с ними на отлично.

Свои услуги предлагает транспортная компания ООО "Сервис Транс-Карго", которая осуществляет срочные авиаперевозки продуктов по всей территории России. Компания на протяжении продолжительного времени смогла выстроить партнерские отношения с авиакомпаниями Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии, Red Wings, Smartavia, Utair, работая по прямым договорам, оперативно решая вопросы любой сложности на профессиональном уровне. По желанию клиента сотрудники могут осуществлять забор груза по адресу отправителя в любом городе и осуществлять доставку до двери получателя в любом населенном пункте Российской Федерации. Клиент компании имеет возможность ознакомиться с актуальными тарифами на авиадоставку.

Доверие профессионалам

Авиаперевозки сегодня осуществляются практически в любом направлении, позволяя клиентам в сжатые сроки получить свой заказ. Чтобы исключить форм мажорные ситуации, в решении такого вопроса стоит заручиться поддержкой опытной и надежной компании, которая гарантирует профессионализм в работе, выгодные и прозрачные условия для сотрудничества, желая выстроить партнерские отношения на долгосрочный период.

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