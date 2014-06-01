Коттеджный городок - Заповедный

В настоящее время это направление считаемся из немногих районов, которые перспективные для возведения загородного жилья. И даже то, что в параметрах уступает, к примеру, Обуховскому району, обладает рядом личных и при этом неоспоримых преимуществ. Отличная транспортная инфраструктура, а так же хорошее сочетание ландшафтов природы. А если вы ищете качественный провод мг 16, тогда смело переходите на профильный сайт elekspb.ru.

В поселке «Заповедный» предусмотрено строительство 22 коттеджей. Площадь данных коттеджей равна – 240 кв. м. -440 кв. м. на территории 10 га, которая охраняется службой безопасности. Площадь земельных участков – 25 соток. Земельные участки располагаются так, чтобы имелся комфортабельный подъезд к домовладению. Продажа домов осуществляется в готовом виде, а большая часть коттеджей сдаются под отделку (чистовую).

При строительстве коттеджей применялись такие материалы: красный кирпич (для стен), легкая черепица (для крыши), ленточный фундамент, двухкамерные стеклопакеты, дерево (для окон), минеральная штукатурка (для отделки фасадов).

В поселке «Заповедный – 1», как и в стандартном городе имеется как инженерные, так и централизованные коммуникации. Централизованная система обеспечивает жителей поселка бесперебойной жизнедеятельностью. Во всех возведенных коттеджах есть горячее водоснабжение, а так же система отопления (автономная). Данный поселок обладает такими инженерными коммуникациями, как система отопления – котел газовый, канализация – обслуживание индивидуальное, электричество 220/380 В, магистральное газоснабжение. Имеется центральный водопровод, расположенный лишь в рамках самого поселка и обладает многоуровневой системой, которая дочищает воду.

Поговорим немного о благоустройстве коттеджного поселка «Заповедный – 1». Поселок построен в единой архитектурной концепции, которая была создана, основываясь на особенности окружающей природы, а так же учитывая пожелания потенциальных жителей. Все здания строились в европейском стиле. Будут выполнены следующие ландшафтные работы, подсветка, зеленая зона для прогулок, благоустроится водоем, озеленение, детские и спортивные площадки для детей, мощение в обязательном порядке.

Не мало важной является и социальная инфраструктура поселка. Включает с себя: административный комплекс, спортивный комплекс, клубы и медицинский пункт, гостевую стоянку для авто. Так же входит в развитую инфраструктуру аптеку, службу охраны, гостиницу, зоопарк, минимаркет, вертолетную площадку конноспортивную базу. Планируется возведение церкви в будущем. Весь поселок огорожен и постоянно охраняется службой безопасности, а так же пожарной охраной.

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