Массаж с эфирными маслами

Если вы хотите заметно улучшить свое самочувствие и почувствовать истинное удовольствие от релаксации, ароматерапевтический массаж станет лучшим решением.

Ароматические эфирные масла для массажа усиливают лечебные качества классического массажа, обогащая его воздействие на тело дополнительными свойствами. Целебные компоненты состава аромамасел проникают через кожу в кровь и распространяются по всем клеткам тела. Читайте также про моделирующий массаж живота и его полезность по ссылке https://region35.ru/modelirujushhij-massazh-zhivota.htm.

Аромамассаж имеет несколько существенных плюсов:

ткани разогреваются легче и быстрее, чем от сухого воздействия руками;

приятные ароматы благотворно влияют на работу центральной нервной системы, успокаивая и снимая напряжение;

массажные движения обогащаются полезными веществами;

эффект от процедуры продлевается до 40-90 минут.

Аромамасла не только успокаивают и расслабляют, но и благотворно действуют на состояние кожи, увлажняя и разглаживая ее, лечат различные воспаления, замедляют процесс старения.

Рассмотрим основные преимущества нескольких видов аромамасел, которые известны как наиболее эффективные и необходимые массажные принадлежности. Возьмите их себе на заметку!

Масло жожоба универсальное, оно отлично подойдет для любого типа кожи, в том числе и для чувствительной. Оно отлично впитывается и прекрасно подходит для массажа головы – компоненты жожоба способствуют росту и укреплению волос. Миндальное масло успешно применяют для массажа лица – оно широко известно своим положительным действием на кожу вокруг глаз. Также миндальное масло благоприятно воздействует на волосы, устраняя жирность у корней, ломкость и сечение кончиков. Миндальное масло эффективно при борьбе с целлюлитом и при растяжении связок. Масло виноградной косточки также успешно используется при антицеллюлитном массаже тела, но его не рекомендуется применять при жирной или проблемной коже. Масло из виноградной косточки хорошо разглаживает морщины, отлично увлажняет кожу и делает ее упругой. Особенно полезно применять его летом, когда обильные ультрафиолетовые лучи сильно сушат кожу. Масло макадамии обладает превосходными питательными свойствами, разглаживает и заметно смягчает поверхность кожи. Также оно эффективно при сухости и сильном повреждении волос, подвергающимся частым окрашиваниям и химическим завивкам. Этот состав является гиппоаллергенным и подходит для всех типов кожи и волос, за исключением людей, страдающих аллергией на орехи.

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