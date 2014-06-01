Массаж с эфирными маслами

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Если вы хотите заметно улучшить свое самочувствие и почувствовать истинное удовольствие от релаксации, ароматерапевтический массаж станет лучшим решением.
Ароматические эфирные масла для массажа усиливают лечебные качества классического массажа, обогащая его воздействие на тело дополнительными свойствами. Целебные компоненты состава аромамасел проникают через кожу в кровь и распространяются по всем клеткам тела. Читайте также про моделирующий массаж живота и его полезность по ссылке https://region35.ru/modelirujushhij-massazh-zhivota.htm.
Аромамассаж имеет несколько существенных плюсов:
Аромамасла не только успокаивают и расслабляют, но и благотворно действуют на состояние кожи, увлажняя и разглаживая ее, лечат различные воспаления, замедляют процесс старения.
Рассмотрим основные преимущества нескольких видов аромамасел, которые известны как наиболее эффективные и необходимые массажные принадлежности. Возьмите их себе на заметку!