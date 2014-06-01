Все новости Зеленограда на zelenograd24.ru

Зеленоградскому парку «Ровесник» в этом году исполняется 40 лет. Самая первая Аллея пионерской памяти была заложена на пустыре делегатами Восьмого всесоюзного пионерского слета, которых специально для этой цели привезли из Москвы. Сегодня об этом напоминает специальный памятный гранитный обелиск. О том, что происходило в парке за прошедшие годы и в каком стиле он обустроен, можно прочесть вот здесь https://zelenograd24.ru/pressroom/society/detail/169062/. Кликайте по ссылке.

О парках

В понятие «стиль парка» входит: планировка, подбор растений, характеристика садовых дорожек, форма и оформление водоемов, наличие неких архитектурных форм. Все компоненты подчинены определенным законам. Многообразие планировок и оформлений огромно: китайская, английская, японская, кантри, французская, а также хорошо знакомая и любимая россиянами эклектика: хаотичное смешение всего со всем. Классика жанра - регулярные французские и английские пейзажные парки.

В основе первых из них лежит строгая геометрия, которая просматривается в мельчайших деталях: от идеально ровных линий дорожек до геометрически правильных форм деревьев и кустарников. Для создания нужного эффекта используют вечнозеленые растения, которые легко подвергаются фигурной стрижке: бордюры из тиса и самшита, партерные газоны, бирючины, липы.

Английский пейзажный стиль прямо противоположен французскому. Для него характерны извилистые линии дорожек, выполненных из камня или спилов деревьев, многообразие рельефов местности, региональные растения, созданная руками человека «естественная природа».

О «Ровеснике»

Возможно, немногие знают, но пустырь, который в 1980-х стал парком, изначально был территорией деревней Ржавки, с XVI столетия принадлежавшей князьям Долгоруким. Во время битвы за Москву зимой 1941-го её беспощадно бомбили и фактически сравняли с землей. От осколков, разрывов и пожаров погибли сотни красноармейцев и местных жителей, фактически превратив эти земли в одну большую братскую могилу.

В 1970-е историческое название отдали другому населенному пункту, а безымянные площади достались Зеленограду.

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