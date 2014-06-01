Выбираем кешбек

В переводе на русский кешбек - это возврат наличных. Дословный перевод хорошо отражает суть этого экономического понятия. Мода на возврат от покупок появилась не так давно, но уже многие любят накапливать авиамили и другие приятные бонусы. Узнайте подробнее про кэшбэк авиасейлс на сайте bonuspark.ru. Таким образом можно вернуть часть денежных средств, потраченных на оплату товара. Такой прием используют во многих сферах. Чаще всего кешбек дают от 0,5% до 5%. Некоторые организации дают более высокое вознаграждение.

Такой бонус немного похож на скидку. Читайте также про yoox кэшбэк, чтобы лучше разобраться в этом вопросе. В тоже время для банка такой возврат более выгоден чем скидка. Дело в том, что когда покупатель скидку, например 1%, он сразу платит на 1% меньше. Ведь так человек сразу заплатит 100%, а 1% вернется в конце месяца. Этот месяц деньгами может пользоваться банк. Ведь именно с денежной массы банки делают деньги. Чем больше у банка в наличии денег, тем больше они их приумножают. Поэтому давать скидку в виде кешбека выгоднее, чем в виде обычной классической скидки.

Банк также может возвращать часть комиссии, которая была уплачена при многих операциях. Такой возврат комиссии будет актуальным для интернет-предпринимателей, которые получают много платежей на карту. Банк возвращает деньги клиента, вычитая их из собственной прибыли. Это максимально честный возврат. Еще банки иногда договариваются с определенными организациями, чтобы на их товары был кешбек. такие скидки люди любят и часто акция хорошо срабатывает. У банка в приложении есть список этих организаций и их можно увидеть. Узнайте про акции на сайте bonuspark.ru. Такие скидки могут быть как с наценкой, так и без нее. Ведь часто цена товара и так слишком низкая, поэтому для возврата делается наценка.

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