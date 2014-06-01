Закупаем металлопрокат

Сегодня лист стальной холоднокатаный остаётся одной из самых востребованных видов такого материала как металлопрокат. Производится такой лист, как следует из названия при использовании технологии холодного проката. Сферой применения материала является:

изготовление различных малогабаритных деталей;

создание внешних ограждений;

автомобильных кузовов и их отдельных элементов;

жестяных ёмкостей;

профнастила;

металлической посуды;

изготовление навесных конструкций и пр.

Причём область использования данного материала постоянно ширится, поскольку вследствие совершенствования технологий производства на лист холоднокатаный цена неуклонно, хотя и не слишком быстро снижается.

Выпускается лист в виде полос значительной длины, впоследствии нарезаемых промышленными ножницами на фрагменты нужных габаритов. Толщина их может колебаться в рамках 0.34-2 миллиметра. Встречаются и варианты исполнения толщиной равной 5-ти миллиметрам. Ширина исходной полосы равняется 1.5 - 5 метров.

Где купить качественный холоднокатанный лист?

В России отличную репутацию завоевал стальной холоднокатанный лист производства петербургского предприятия «Металл Момент». Прояснить для себя любые вопросы, касающиеся поставок обсуждаемой продукции заинтересовавшиеся темой пользователи имеют возможность при посещении собственного сайта предприятия, работающего по адресу metallmoment.ru. Однако по отзывам значительной доли покупателей, по соотношению цена-качество, холоднокатанный стальной лист производства «Металл Момент» превосходит аналогичную продукцию других изготовителей, причём со значительным отрывом.

Помимо холоднокатанного листа, изготовленного из прочных сортов стали, на предприятии можно заказать практически все существующие разновидности металлопроката, а также множество операций по металлообработке.

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