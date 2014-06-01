Классификации вешалок для одежды не существует, поэтому большинство специалистов их различает прежде всего по материалам производства и функциональному предназначению. На эти два фактора обязательно стоит обращать внимание при выборе, так как от них зависит то, как долго ваши наряды будут сохранять свой изначальный внешний вид.

Материалы производства

Присутствующие на рынке вешалки могут быть изготовлены из разных материалов, таких как:

пластик;

ткань;

металл;

дерево.

Отдельно стоит выделить также вешалки, которые изготовляются из проволоки. Они считаются наименее удобными в использовании, поэтому не пользуются значительным спросом.

Функциональное предназначение

Основная функция вешалок заключаются в том, чтобы хранить одежду в определенной форме. Вследствие этого данные изделия изготавливаются для разных видов нарядов, таких как:

сарафаны и топы на бретельках;

куртки, пальто и плащи;

костюмы;

рубашки и футболки;

женские блузки и деликатные вещи;

юбки;

разнообразные аксессуары.

Вешалки препятствуют лишним изломам и возникновению помятостей. Они имеют эргономичную форму, которая не способствует вытягиванию одежды и ее сползанию с плечиков. Иногда производители предусматривают фигурные вырезы для петель или иных деталей одежды.

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