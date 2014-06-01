Что будет находиться в ванной комнате и туалете?

Всегда так бывает, что лишнего места в ванной комнате очень не хватает. Вот и пускаемся мы на всякие ухищрения, пытаясь втиснуть в узкие рамки пространства то ванну побольше, то мебель по шире. Даже в новых квартирах со свободной планировкой встречается ситуация, когда повышенный комфорт в "самом личном" месте для каждого члена семьи получается каким-то "ущербным". Не зря же в народе-то ванную зовут "удобствами"! Но получается, что хозяева нового жилья, экономя безумно дорогую полезную площадь, сэкономили на собственном комфорте. Читайте про особенности нейтральных моющих средств по ссылке http://www.sergiev-posad.ru/useful/?id=18511, они всегда пригодятся вам в хозяйстве.

По большому счету сэкономить воду можно только если экономить тотально. Один из способов специальная насадка на кран. Необычная форма насадки способствует тому, что вода идет более пенистая и даже из маленькой струйки получается мощная струя. Особенно заметно это при маленьком напоре воды. А покупая новый кран или душевую головку, обратите внимание на упаковку там должен быть обозначен экономный режим: буквы EC, слово ekonom, рисунок свинки-копилки и так далее. Проконсультируйтесь с продавцом специализированного магазина, какие краны и души наиболее экономичны, а потом и делайте окончательный выбор.

Кто не помнит звука шумящего бачка? Иногда он доводил просто до исступления. Сейчас эта проблема практически решена за счет нижней подводки, когда вода не капает сверху в бачок, а наполняется практически бесшумно (вода в воду). За счет данного новшества наши туалеты стали выглядеть намного красивей, за счет того, что практически не видно труб подводки воды. Поэтому нужно купить унитаз именно с такой, нижней подводкой воды.

Еще одно новшество - двухуровневый слив воды (эконом-слив/полный слив). Те, у кого в квартире установлены счетчики воды, предполагаю, уже оценили это новшество. Потому что пользование по уму двумя режимами малым и большим сливом воды это и есть экономия воды. В месяц она может составить не менее 200 литров. Круговой слив - так же важная опция. Поток воды извергается равномерно со всех сторон, что уменьшает захлестывание использованной воды под ободок унитаза, а, следовательно, и развитие бактерий, способных вызвать неприятные заболевания.

Что касается качества товаров импортного и отечественного производства, нельзя говорить однозначно, что все, что наше плохо, все что их - хорошо. Во-первых, иногда только специалист сможет отличить, действительно этот товар произведен на том заводе, который стоит на коробке. Причем это относится не только к сантехнической продукции. Что можно посоветовать покупателям, которые столкнулись с такой проблемой. Есть очень известные производители во всех ценовых категориях, качество продукции которых соответствует всем общепринятым стандартам. И в данном случае, только клиент определяет - сколько он готов потратить на тот или иной товар.

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