Обычно, когда приходит пора переоборудовать кухню, большинство умельцев резонно подбирают под размеры стены оборудование, таким образом, чтобы оно заняло всю ширину. И вы можете поступать так же. Но вот чтобы увеличить полезный объем нижних шкафов, кухонную плиту придется разделить на две отдельные части, благо сегодня в продаже можно подобрать отдельные блоки, состоящие из собственно 4-комфорочной панели и духового шкафа.

Плиту легко врезать в столешницу, а вот шкаф лучше установить в отдельной нише, прямо на ней. Естественно, что такое размещение потребует создания более мощной вытяжки. Один из вариантов вы видите на наших фотографиях и эскизах. Проект, как нам кажется, интересен тем, что стандартная кухня площадью 6 кв. метров приобретает новый, нестандартный вид и некоторые удобства, которые смогут оценить только хозяйки, готовя пищу. А если ваша вытяжка находится не дома, а на предприятии, нельзя забывать о чистоте кухни и самой техники в целом, читайте про качественные щелочные средства для мытья по ссылке https://arhnet.info/news/news-269354.

Если данный проект вас заинтересовал, внимательно рассмотрите наши эскизы, разберитесь в элементах конструкции. В ней дефицитные и дорогие материалы не нужны. Итак, вам понадобятся: ДСП толщиной 19 и 30 мм, фиброволоконная плита толщиной 3,2 мм, еловые бруски сечением 28?28 мм, дубовый багет, шурупы-саморезы, казеиновый или эпоксидный клей, грунтовка, шпаклевка, белая водостойкая краска, бытовая вытяжка со встроенными электрическими лампочками и фильтрами, вентиляционные дюралюминиевые трубы диаметром 100 мм с кольцами для фиксации.

Начнем с базовой панели А. Выпилите ее из ДСП толщиной 19 мм с размерами 1850?630 мм. На ней тщательно разметьте и пропилите прямоугольное окно. Его размеры определяются размерами вентиляционного окна бытовой кухонной вытяжки и отверстием диаметром 100 мм для вытяжки из встроенной духовки. Базовую панель поддерживают две стойки: правая (Б) из ДСП толщиной 10 мм и левая, составленная из двух деталей В из ДСП толщиной 19 мм и трех деталей Г из ДСП толщиной 30 мм. Когда все элементы левой стойки будут выпилены, соедините их друг с другом на клею и для прочности стяните шурупами. Когда клей схватится, поверхность всей стойки тщательно зачистите наждачной бумагой.

Теперь панель и обе стойки можно установить на свои места, используя рейки Д, Ж, 3, И и шурупы. Пока верхняя часть базовой панели свободна, установите на ней бытовую вытяжку, выполните подвод электропитания. Вентиляционное отверстие в стене и выходы фильтрующего оборудования соедините между собой двумя гибкими дюралюминиевыми трубами диаметром 100 мм.

Следующий этап – формирование каркаса. Из ДСП толщиной 19 мм выпилите три стойки К и четыре стойки Л. К базовой панели они крепятся брусками П, а между собой вставками М, Н и брусками Р. К потолку вся сборка крепится дюралюминиевыми уголками О. Каркас готов. Отделка – не менее ответственная операция. Вся верхняя поверхность каркаса покрывается фиброволокновыми пластинами толщиной 3, 2 мм, используя мелкие гвозди или шурупы. Гибкие пластины этого материала позволяют скрыть некоторую угловатость на линиях перегиба. Все стыки, неровности на поверхности покрываются грунтовкой несколько раз, шпаклюются и разглаживаются. Базовую панель с боков прикрывают листом С и полкой Т, выполненными из ДСП толщиной 19 мм. Для их соединения используются клей и шурупы. Головки шурупов необходимо убрать заподлицо.

Наружную поверхность покройте в 2 слоя матовой белой водостойкой краской. Переднюю панель и боковины С, стойку Б и заднюю стенку можно отделать кафельной плиткой одного цвета размером 10?10 см. На панели МС хорошо смотрится дубовый багет, покрытый матовым лаком.

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