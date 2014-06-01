Кухонная вытяжка: схватка технологичности и дизайна

Италия против Германии: дизайнерская вытяжка производства Италии против технологичности Германии. Кухонная вытяжка BOSCH DHI 665V встраиваемого типа имеет достаточно высокую стоимость, за эту же сумму можно приобрести прибор прекрасной дизайнерской работы. Эта модель не является новой на рынке, но функциональность впечатляет.

Многие выбирают именно Bosch, поскольку надежность стоит все же выше эстетики, а конкурентов у этой модели просто нет. Данная модель является встраиваемой, имеет высокую производительность, составляющую 700 кубических метров в час, которая сочетается с бесшумностью работы, что встретишь не часто. Не забывайте о том, что приобретая кухонную технику на вашей кухне (дома или на работе) должна сохранятся чистота, читайте подробнее об этом тут https://www.gobalakovo.ru/list/166217.

Оснащена двумя режимами работы: режим рециркуляции и режим отвода воздуха. При работе в режиме отвода этот прибор засасывает воздух из помещения и выбрасывает через вентиляционную систему. Работая в таком режиме, фильтры в принципе не нужны, иногда устанавливают жировые фильтры, предназначенные для защиты деталей агрегата. Рециркуляция воздуха обеспечивает засасывание воздуха, его очистку специальными фильтрами и выброс обратно. Для этого устанавливаются дополнительно угольные фильтры, очищающие воздух от гари и жира, мелких частиц копоти, также они способны нейтрализовать неприятные запахи. Производительность при работе в этом режиме несколько ниже, что обусловлено необходимостью прохождения через дополнительный фильтр.

Кухонная вытяжка этой модели оснащена несколькими дополнительными функциями. Электронный индикатор, отображающий степень загрязнения фильтра, меняет цвет, когда требуется его замена. Конструкция металлического фильтра позволяет мыть его в посудомоечной машине.

Дополнительное устройства фильтра для подавления радиопомех исключает взаимное влияние на работу соседних электрических приборов. К приятным дополнениям относится и выдвижной экран, декорированный металлической панелью. Здесь расположен Vario-пульт и дисплей. Возможен и интервальный режим работы, который заключается в автоматическом включении прибора каждый час на пять минут, обеспечивая наличие чистого воздуха в вашей кухне. Прекрасным дополнением также станет режим под названием «Остаточный ход». Эта функция позволяет удалить все запахи без следа, работая еще десять минут, по истечении этого времени она отключается автоматически.

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