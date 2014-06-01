Фитнес дома (аэробика) для похудения

Меняются времена – меняются идеалы красоты. Когда-то эталоном считались пышные дамы с картин Рембрандта, потом на вершину популярности вышли худощавые, почти прозрачные модели. Сегодня же человечество осознало, что нет ничего привлекательнее здорового внешнего вида, а идеала можно достичь, совмещая правильное питание с комплексом укрепляющих мышцы упражнений.

Бытует мнение, что только регулярные походы в фитнес-центр позволят добиться заметного положительного результата в борьбе с излишним весом. Однако тысячи домохозяек по всему миру доказывают обратное.

Конечно, опыт и знания профессиональных тренеров очень важны, но при грамотном подходе фитнес дома для похудения преобразит фигуру не хуже, чем походы в зал несколько раз в неделю. Но если вы все же больше любите заниматься в спортзале, то вам будет необходим тренер, которым будет профессионалом в своей сфере, курсы фитнес тренера в Краснодаре сделают из тренера любителя настоящего профессионала, или же вы можете пройти данные курсы самостоятельно, чтобы разбираться в сфере фитнеса и похудения лучше вашего тренера, подробнее по ссылке https://instructorpro.ru/.

Существует немалое количество комплексов упражнений, помогающих выиграть битву за идеальное тело с лишней энергией, отложенной организмом про запас. Одним из самых эффективных и популярных является аэробика для похудения дома. Само по себе слово «аэро» говорит о том, что во время занятия организм пропускает через себя большое количество воздуха. Именно поэтому регулярные тренировки не только помогут привести в тонус мышцы, но и значительно улучшат работу легких и сердца. Упражнения, выполняемые в течение тренировки, имеют определенную последовательность. Всё занятие условно можно поделить на четыре части.

Разминка

Она нужна для того, чтобы подготовиться к основной нагрузке и постепенно подойти к тому высокому темпу, в котором будут выполняться последующие упражнения. Отличным вариантом разминки может быть спокойная ходьба на месте в течение пары минут.

Аэробные упражнения

Вообще к ним относится огромное количество известных всем спортивных занятий: бег, езда на велосипеде, энергичные танцы и даже быстрая ходьба, то есть действие, выполняемые в течение некого определенного количества времени в одинаково высоком ритме.

Степ

Лучшим в отношении борьбы с лишними килограммами считается степ-аэробика. Чтобы заняться им не выходя из дома, нужно приобрести специальную платформу, которая поможет совершать различные шаги, имитирующие энергичную ходьбу по длинной лестнице. Как именно нужно двигаться, можно легко узнать во Всемирной паутине, на запрос «фитнес дома для похудения видео» поисковик предложит огромное число вариантов занятий, среди которых непременно будет аэробика степ.

Танцевальная аэробика

Она станет настоящей находкой для любителей дискотек. Совмещая приятное времяпрепровождение с пользой физической нагрузки, получаешь двойной эффект: подтянутое тело и отличное настроение. Видеоролики, по которым можно заниматься дома, также имеются в интернете в большом количестве, кроме того, записи, на которых известные тренеры показывают и рассказывают, как правильно выполняются упражнения, можно приобрести на дисковых носителях в магазинах.

Силовые упражнения

Они способствуют укреплению мышечной системы, уберегут суставы и кости от травм, которые можно случайно получить во время аэробных упражнений. Выполняются они в таком же высоком темпе. К силовым упражнениям относятся отжимания, приседания, занятия с небольшими гантелями для укрепления плечевого пояса, а также упражнения, где «работают» все мышцы пресса. Минимальная продолжительность данной части тренировки – минут 10-15, после которой можно переходить к заминке.

Заминка

Заминкой может служить та же ходьба, что и при разминке. От 2-х до 5-ти минут нужно плавно от энергичного шага перейти к среднему темпу, а затем и к остановке. Регулярные занятия дома – это отличный способ совершенствовать свою фигуру, не тратя деньги на абонемент в фитнес клуб, а время на дорогу туда. Аэробика около 3 или 4 раза в неделю быстро поможет привести располневшего домоседа в стройного и здорового атлета.

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