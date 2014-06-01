Экология города

Человечество расходует природные ресурсы со скоростью, превышающей ее возможность восстанавливаться. Человечество в настоящее время потребляет на 20% больше природных ресурсов, чем может производить наша планета. А численность популяций животных и растений, обитающих на суше, в пресной и морской воде сократилась за период с 1970 по 2000 гг. на 40%.

«Мы тратим богатства природы намного быстрее, чем они могут восстанавливаться, - заявил Клод Мартин, генеральный директор WWF. Получается, что мы берем у природы ее ресурсы в долг, не будучи в состоянии выплатить его. И это будет продолжаться до тех пор, пока наши правительства не восстановят баланс между потреблением природных ресурсов и способностью Земли возобновлять их».

Здоровье Земли стремительно ухудшается из-за растущего потребления природных ресурсов. Установлено, что с 1970 по 2000 г. численность популяции сухопутных и морских животных сократилась на 30%, а пресноводных – на целых 50%. По мнению экспертов WWF, это последствие растущего спроса на продукты питания, энергию и воду. Читайте свежие новости в сфере экологии по ссылке http://www.zelenodolsk.ru/article/716.

«Экологический след» человека – его воздействие на природу – увеличился в 2,5 раза по сравнению с 1961 годом. По данным последнего доклада, сегодня для удовлетворения потребностей одного человека необходимо 2,2 га земли и ее природных ресурсов, тогда как по статистике на каждого жителя Земли приходится всего 1,8 га продуктивных земель. Этот расчет был произведен следующим образом: 11, 3 миллиардов га продуктивных земель и морских территорий были поделены на 6,1 миллиардов человек, населяющих Землю.

Вызывает тревогу и наш «энергетический след» - по-прежнему доминируют ископаемые виды топлива: уголь, газ и нефть. Они составляют наиболее быстро возрастающий компонент «экологического следа»: его рост составил около 700% за период с 1961 по 2001 г. WWF подчеркивает, что перепотребление ископаемого топлива грозит всему человечеству изменением климата. Эксперты организации считают, что это должно подстегнуть правительства, промышленность и общество к переходу на возобновляемые источники энергии и внедрению энергоэффективных технологий, зданий и транспорта. В докладе говорится, что жители Запада потребляют природные ресурсы крайне неустойчиво.

«Экологический след» американца в 2 раза превышает европейский и в 7 раз – жителя Азии или Африки. И потребление природных ресурсов в развитых странах имеет тенденцию к увеличению. «Устойчивое развитие и высокий уровень жизни не являются взаимоисключающими, - говорит Джонатан Ло, один из авторов доклада. – Однако необходимо остановить загрязнение природы и восстановить баланс потребления между развивающимися и развитыми странами». WWF призывает правительства к реальным действиям по предотвращению потери биоразнообразия. Подобные обязательства были в очередной раз озвучены на встрече сторон Конвенции ООН по биоразнообразию в Куала Люмпур (Сингапур) в этом году. В ходе встречи были поставлены задачи национального и регионального уровня по созданию сетей охраняемых территорий, призванных содействовать защите биоразнообразия.

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