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      • Моечная машина для деталей и агрегатов

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:51
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      Преимущества моечной машины - в мойках реализован наиболее экономичный и экологически безопасный метод щелочной мойки. Читайте про промышленную химию для пищевых и торговых предприятий по ссылке https://www.mosgubernia.ru/useful/?id=1350, она может пригодится вам в уходе за моечной машиной. Машины имеют следующие преимущества:

      • Мойка в закрытом пространстве
      • Процесс мойки осуществляется автоматически
      • Занимает мало места и может использоваться в любой ремонтной зоне
      • Проста в эксплуатации
      • Диапазон применения

      Моечные машины применяются:

      • На сервисных станциях технического обслуживания легковых автомобилей и грузовиков
      • На моторных участках
      • На участках ремонта электрооборудования (генераторы, стартеры)
      • В ремонтных мастерских промышленного оборудование
      • Дополнительное оборудование

      Автоматический маслоотделитель

      Автоматический маслоотделитель собирает масляную пленку с поверхности раствора, применение позволяет продлить срок службы раствора в 3-5 раз. Масло собирается с поверхности раствора на вращающемся диске масляного сборщика. Сборщик работает наиболее эффективно, когда жидкая поверхность спокойная, то есть когда машина не работает. Выключатель и часы выключателя масляного сборщика помещены в электрическую кнопку оконного меню очищающейся машины.

      Посредством выключателя синхронизируют операцию сборщика, который может быть сделан периодическим. Масляный сборщик работает под управлением часов с выключателем в AUTO, работает непрерывно в MAN и выключено в позиции 0. Рекомендуемый для операции период - приблизительно за 0,5 - 1,5 часа до включения нагревания.

      В моечных машинах применяется щелочной моющий раствор, раствор предварительно подогревается до температуры 70-80 о С, температура автоматически контролируется, как дополнительная опция применяется недельный таймер, программирование которого позволяет заранее включать подогрев раствора и приготовить машину к использованию к началу рабочей смены. Каждая машина содержит в своем составе фильтр, предназначен для удаления основных загрязнений из раствора.

      Возможное дополнительное оборудование:

      • Маслоотделитель
      • Механический привод корзины
      • Таймер включения
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