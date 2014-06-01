Какой газон лучше покупать для загородного дома

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О том, почему газон все чаще появляется на территории загородных домов, понять не сложно. Ведь он хорошо сочетается со многими стилями дизайна. Поэтому независимо от того, в каком дизайне был возведен дом, он хорошо будет сочетаться с таким видом ландшафтного дизайна. И есть лишь один аспект, вызывающий многих обладателей загородных домов недоверие к такой зелени. Касается он непосредственно ухода за газоном. Не секрет, что достаточно легко испортить такой зеленый ковер, забыв о его регулярном поливе или стрижке.
Конечно, можно наладить автоматическую поливочную систему, и тогда газон постоянно будет иметь зеленый вид. Но что делать со стрижкой? Безусловно, в таких ситуациях можно вызывать на помощь газонокосильщика или же сразу купить низкорослый газон не требующий стрижки. Найти его в продаже по доступной цене несложно. Например, в наличии он всегда есть на сайте компании «МосАгроГрупп».
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