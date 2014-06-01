Электросамокаты: транспорт будущего

Специализированная компания Midway, которая хорошо известна среди профессионалов и любителей электротранспорта, сегодня предлагает свою продукцию в Белоруссии. Доступ к качественной технике стал возможен благодаря официальному заключению договора с компанией Girominsk.by на лицензированную продажу техники, которая уверенно пользуется спросом по всему миру. Стоит отметить, что электросамокаты midway – это продукция отменного качества, для производства которой используется только проверенное сырье. Причем, в этом отношении речь идет, как непосредственно о самом изготовлении аккумулятора, так и других конструкционных элементов.

Преимущества электротранспорта компании Midway

Одной из веских причин, по которой стоит если не купить, то познакомиться с техникой проверенного бренда, выступает отменное качество сборки. Речь идет о действительно надежной технике, в чем можно убедиться самостоятельно. Компания Girominsk.by предлагает пройти своеобразный тест-драйв на специально оборудованных площадках, что уверенно выступает одной из причин повышенного спроса.

Также, стоит обратить внимание на влагозащищенное исполнение корпуса. Учитывая отменную герметичность, электросамокаты Midway невосприимчивы к воздействию влаги плюс корпус препятствует проникновению пыли к основным конструкционным узлам.

Учитывая особенности использования электрического транспорта, производитель постарался внедрить максимальную степень защиты от перезарядки, воздействия сверхтоков короткого замыкания и других моментов, которые могут негативно отразиться не только на состоянии техники, но и стать причиной поражения водителя электрическим током.

Где купить электросамокаты

Интересует покупка продукции компании Midway? Посещение официального сайта https://girominsk.by/news/elektrosamokaty-midway-i-yamato/ познакомит с внушительным ассортиментом моделей проверенного бренда. Также, на сайте компании Girominsk.by можно получить официальную информацию о принципах формирования стоимости каждой модели плюс разобраться с особенностями доставки. Актуальные номера телефонов операторов указаны на главной странице.

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