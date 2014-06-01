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      • Поршневые компрессоры: плюсы, минусы, применение

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 17:40
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      Компрессорное оборудование поршневого типа широко примеряются в различных отраслях промышленности, в быту. Установки активно задействованы в машино- и приборостроении, в сельском хозяйстве, в строительстве и ремонте, СТО и автосервисах.

      Поршневые компрессоры характеризуются удобством эксплуатации и устойчивостью к переходным процессам, критическим условиям эксплуатации (повышенные температурные режимы, сильное запыление), частым переключениям режимов, перепадам напряжения.

      В продаже доступен большой выбор моделей и разновидностей: одинарного и двойного действия, одно- и многоступенчатые, масляные и безмасляные, горизонтального, вертикального и углового типа. Различаются приборы по числу установленных цилиндров, мощности, производительности, типу двигателя и привода.

      Разнообразным ассортиментом поршневые компрессоры представлены Группой компаний «ТОП-КОМПРЕССОР». Это авторизированный дилер мировых производителей, среди которых Fiac, Fubag, Abac, Remeza, Nordberg и Бежецкий завод АСО. Оборудование поставляется по всей России на условия официального гарантийного и сервисного сопровождения, по наиболее доступным ценам. Также клиентам предоставляются бесплатные консультации экспертов, возможность купить оригинальные запчасти, комплектующие, расходные материалы.

      Преимущества и недостатки

      Поршневые компрессоры отлично справляется с частыми включениями, выключениями, переключениями режимов, подходят для эксплуатации с перерывами, а также для полноценного и стабильного функционирования в сложных условиях (высокий уровень влажности, загрязненность воздуха, экстремальные температуры). К прочим преимуществам относят:

      • Простое и неприхотливое в обслуживании конструктивное исполнение.
      • Увеличенный межсервисный интервал и ремонтопригодность.
      • Экономичное потребление энергоресурсов.
      • Хорошие показатели производительности.
      • Низкая цена в сравнении с винтовыми аналогами.

      Но поршневые компрессоры имеют и некоторые недостатки. Например, шумность и заметная вибрация при работе, неравномерное и импульсное поступление сжатого воздуха, риск перегрева поршневой группы. Поэтому, выбирая компрессоры поршневые, нужно ориентироваться на проверенного производителя, учитывать уровень потенциальных нагрузок, особенности конкретной сферы и условий эксплуатации.

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