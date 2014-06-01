Архитектурное проектирование – что это?

Для воплощения в жизнь мечты о новом жилье в первую очередь необходим архитектурный план. Ни для кого не секрет, что это дома — ответственный процесс, тот, что следует доверять только специалистам. Ими можно считать работников из дизайн-бюро №1 архитектурно-строительной компании Москвы, которые быстро справляются с поставленными задачами. Узнайте, нужен ли архитектурный проект вашему дому или квартире по ссылке https://vbryanske.com/company_news/162803/. Условно процесс создания архитектурного плана дома можно поделить на следующие этапы:

Первый этап

Он является предпроектным, или его еще называют подготовительным, заключается в сборе и приобретении начальных данных, обзору информации. На данной стадии разрабатывается план и утверждается задание на проектирование, которое ставит перед разработчиками задачу и определяет цели грядущего плана.

Из практики мы знаем, что достаточно зачастую бывает так, что заказчик, собрав нужные, по его мнению, документы для составления задания на постройку жилья, после разговора с работниками понимает, что получается нехватка данных. Сейчас он может получить нужную информацию, заново оценить свои изначальные требования и откорректировать свою идею в соответствии с обстановкой.

Второй этап

Эскизный этап, во время которого закладывается лейтмотив и проявляется основная идея плана, в будущем под влиянием профессиональной огранки воплощается в жизнь в виде определенного архитектурного плана. На этом этапе клиент впервые приобретает отчетливое представление об определяющих чертах плана и начинает совместно с зодчим вносить в них нужные корректировки.

Третий этап

Разработка специальной документации, а также воплощение всех идей плана языком цифр и линий, внесение в чертежи необходимой информации и, наконец, точный расчет и объяснение проектных решений. На данном этапе создаются специальные смежные разделы плана, такие как вентиляция и кондиционирование, электрооборудование и освещение, канализация и водоснабжение, тепло-и газоснабжения, а также уйма других.

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