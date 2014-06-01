Часто этот кухонный агрегат называют кашеваркой. Но на самом деле в мультиварке можно не только варить кашу, но и печь пироги, запекать мясо, варить супы и даже готовить домашний творог. Как выбрать хорошую мультиварку? Узнайте также как делается качественная уборка https://www.3652.ru/news/2513164/kacestvennaa-uborka-novejsie-razrabotki-izvestnoj-kompanii, чтобы выбрать нужные средства. В русской кухне есть целый ряд блюд, которые не терпят высокой скорости обработки. Например, каша любит неторопливое приготовление. Традиционно кашу готовили в остывающей русской печи, где она томилась всю ночь, поэтому получалась необычайно вкусной. Современный человек не может позволить себе столь длительное приготовление пищи, но и терять вкусовые качества блюд не хочется. И мудрое человечество изобрело мультиварку. Блюда, приготовленные на пару, идеальны для беременных и малышей! Скороварка, мультиварка... Как выбрать?

Ещё наши мамы любили использовать скороварку – кастрюлю, в которой блюдо готовилось быстро за счёт давления. Механические скороварки сначала уступили место электрическим, а те со временем превратились в мультиварки. Но не все мультиварки являются скороварками, лишь некоторые из них могут готовить, используя высокое давление. Обычно программа так и называется «скороварка» или «приготовление под высоким давлением».

Многие хозяйки готовят в мультиварке плов, овощные рагу, даже борщ. Кроме того, в мультиварках можно печь шарлотки и запеканки. При этом 99 % всех трудов прибор берёт на себя: вам остаётся только положить туда продукты, а затем готовое блюдо разложить по тарелкам. Но и это ещё не всё! В наш век всеобщего стремления к здоровому питанию без блюд, приготовленных на пару, не обходится ни одна диета. Пища, приготовленная на пару, – это отличное питание для маленьких детей и беременных женщин. Поэтому в комплекте с мультиваркой продаётся специальная пластиковая решётка, которая вставляется в кастрюлю. На дно кастрюли наливается вода, на решётку укладываются продукты, крышка закрывается, выбирается соответствующая программа – и блюдо готовится. Причём быстро и качественно.

Как выбрать хорошую мультиварку?

Блюд мультиварка умеет делать много, а вот готовятся они все в одной кастрюле. И это её единственный недостаток. Почти все кастрюли изготавливаются с недолговечным антипригарным покрытием. Появились компании, предлагающие улучшить характеристики кастрюли, покрыв её ещё одним защитным слоем. Есть и другой выход: купить сразу вторую кастрюлю и использовать их по очереди или одну для мяса и овощей, а вторую для круп и выпечки.

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