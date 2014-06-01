Как сажать луковичные цветы

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты — это луковичные культуры, сажают их в сентябре, цветут они следующей весной. Читайте также, как ухаживать за бассейнами на сайте https://sayanogorsk.info/details/entry/3963-uhod-za-bassejnom/ и какие нужны профессиональные средства. Есть еще и мелколуковичные культуры — это мускари, сциллы, крокусы, пушкинии, кандык, подснежник, пролеска. Сажают их тоже в сентябре, но раньше, чем крупно луковичные культуры и на следующую весну они цветут раньше всех. Участки под луковичные готовят заранее — в мае. Но если это не сделано, то еще не поздно и сейчас. Если участок подготовлен с мая, то до сентября его держат либо под черным паром, не давая расти сорнякам, либо занимают однолетними цветочными культурами или овощами. Высаживать луковичные на этом участке нельзя.

К концу августа участок освобождают, вносят минеральные удобрения: аммиачную селитру — 12 г, суперфосфат — 50 г, сернокислый калий — 40 г на 1 кв. м, а также древесную золу — 200 — 300 г на 1 кв. м. Почву перекапывают на 20 — 22 см. Если почвы тяжелые, луковичные сажают на гряды. Если почвы бедные, то вносят перепревший компост, торф — в дозе 15 — 20 кг на 1 кв. м. Раньше всех высаживают мелколуковичные культуры. Перед посадкой все луковицы просматривают, больные или не внушающие доверия лучше выбраковать, крупные луковицы этих культур сажают на глубину 8 см, а подснежники и кионодоксы — на 10 см. Колхикумы и белоцветник — на глубину 15 см. Мелкие луковицы сажают на меньшую глубину. Расстояние между крупными луковицами 10 — 15 см, между мелкими — 5 — 7 см. При посадке в борозды под луковичные подсыпают песок слоем 2 — 3 см.

Нарциссы

Участок под посадку нарциссов перекапывают на глубину 30 — 35 см. В качестве основного удобрения вносят только суперфосфат — 30 г на 1 кв. м. Глубина посадки — 15 см, между луковицами в ряду расстояние равно двум диаметрам луковицы — 7 — 10 см. При плотной посадке луковицы получаются крупнее, при редкой — образуется больше детки. Для посадки следует использовать только здоровые, без всяких изъянов, луковицы. Глубину посадки нужно выдерживать очень строго. После посадки, если почва сухая, нужен полив. Если после посадки шли дожди, хорошо дать подкормку нитрофоской 30 — 40 г на 1 кв. м. После высадки луковиц землю мульчируют торфом или перегноем слоем 2 — 3 см. Когда почва промерзнет на 4 — 5 см в средней полосе России посадки укрывают листвой. Правильно посаженные луковицы лучше цветут, меньше поражаются болезнями, растения быстрее размножаются.

Гиацинты

Нарциссы не так требовательны к почве, как тюльпаны и гиацинты, их можно выращивать на любой садовой земле, но наиболее подходят легкие и средние суглинки. Гиацинты имеют такой же короткий период покоя, как тюльпаны и нарциссы. Но они более требовательны к почве, теплу и влаге. Они предпочитают легкие, нейтральные, высокоплодородные, хорошо дренированные почвы. Гиацинты, как и тюльпаны выкапывают каждый год. Почву под осеннюю посадку гиацинтов готовят так же, как и под тюльпаны и нарциссы, внося одновременно перегной или компост — 15 — 20 кг на 1 кв. м и известь, если рН ниже 6, 5. За месяц до посадки под мелкую перекопку вносят 10 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 1 кв. м. Срок посадки — конец сентября. Глубина посадки — 12 — 15 см от донца луковицы, расстояние между луковицами 15 — 20 см. После посадки мульчируют торфом — слоем 5 см, а с наступлением устойчивых минусовых температур, укрывают сухими листьями слоем 15 — 20 см. В сухую осень требуется полив.

Тюльпаны

В конце сентября сажают луковицы тюльпанов. Укореняются луковицы лучше при температуре почвы +9 — 10°С. Если их высаживать раньше, то они рано весной трогаются в рост и могут быть повреждены заморозками. Если посадить их позже — луковицы плохо укореняются и могут вымерзнуть. Почву под посадку тюльпанов готовят как и под предыдущие культуры луковичных. Глубина посадки равна трем высотам луковицы. На тяжелых почвах глубина посадки меньше на 2 — 3 см. Сажают луковицы на песчаную подушку. После посадки, если земля сухая, нужно хорошо полить.

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